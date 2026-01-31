Back to Top
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 1-2 και τη Δευτέρα 2-2-2026

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟ ΝΙΚ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 86

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 1 / 2 / 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) ΚΑΜΙΝΙΩΝ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 11:30 Π.Μ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΟΦΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΑΦΩΝΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΟΛΓΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΤΣΑ (ΧΗΡΑ ΠΕΤΡΟΥ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΓΕΝΙΑ (ΧΗΡΑ ΑΝΔΡΕΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

 ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

---------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 100

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 1 / 2 / 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΛΥΜΠΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ

ΑΝΔΡΙΑΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΟΣΟΣ

ΕΛΕΝΑ (ΧΗΡΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ) ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΠΥΡΟΣ & ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

---------------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

{ ΓΡΗΓΟΡΗ ΝΙΚ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ }
~•ΕΤΩΝ 65•~

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 1 / 2 / 2026 & ΩΡΑ 1μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : ΚΩΣΤΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΗΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ & ΦΑΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΡΟΖΑΛΙΑ & ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ & ΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ (πλησίον σταδίου Παναχαϊκής)
Σταθ: 2610 430 141 • ΚΙΝ : 6937 009 978 • 6989 381 813 • 6978 069 382
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ωρο

-----------------------------------------

 

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓ. ΜΟΥΖΟΥ

(ΕΤΩΝ 55)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  & ΩΡΑ 2.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΑΝΔΡΕΑΣ, ΝΙΚΟΣ & ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΑΛΕΞΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ & ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΙΜΙΛΙΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΧΑΡ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΖΟΣ

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΜΟΥΖΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΥΖΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΖΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΖΟΥ

ΦΩΤΕΙΝΗ (χήρα) ΔΗΜ. ΜΟΥΖΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

--------------------

