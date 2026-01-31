Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 1-2 και τη Δευτέρα 2-2-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟ ΝΙΚ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 86
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 1 / 2 / 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) ΚΑΜΙΝΙΩΝ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 11:30 Π.Μ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΟΦΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΑΦΩΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΟΛΓΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΤΣΑ (ΧΗΡΑ ΠΕΤΡΟΥ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ (ΧΗΡΑ ΑΝΔΡΕΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 100
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 1 / 2 / 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΟΣΟΣ
ΕΛΕΝΑ (ΧΗΡΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ) ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΠΥΡΟΣ & ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
{ ΓΡΗΓΟΡΗ ΝΙΚ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ }
~•ΕΤΩΝ 65•~
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 1 / 2 / 2026 & ΩΡΑ 1μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ : ΚΩΣΤΑΣ & ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΗΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ & ΦΑΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΡΟΖΑΛΙΑ & ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ & ΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓ. ΜΟΥΖΟΥ
(ΕΤΩΝ 55)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 2.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΝΔΡΕΑΣ, ΝΙΚΟΣ & ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΑΛΕΞΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ & ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΙΜΙΛΙΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΧΑΡ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΖΟΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΜΟΥΖΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΥΖΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΖΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΖΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ (χήρα) ΔΗΜ. ΜΟΥΖΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
