Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 31-1 και την Δευτέρα 2-2-2026

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

(ΕΤΩΝ 61)

Κηδεύουμε το Σάββατο 31-1-2026 και ώρα 16.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναλήψεως Ψαροφαίου. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Άνω Οβρυάς.

Τα παιδιά: Αρχοντούλα και Χαράλαμπος Λυκοθανάσης, Δημήτριος και Χρυσούλα Οικονόμου, Νικόλαος και Νεφέλη Οικονόμου.

Τα αδέλφια: Παναγιώτα και Γεώργιος Λυμπέρης, Βασίλειος και Δήμητρα Οικονόμου, Μαρία και Χρήστος Τσάγκος, Λύσανδρος και Μαρία Οικονόμου

Τα εγγόνια: Ιωάννης, Αικατερίνη, Σπυρίδων, Ηλίας, Μιχαήλ-Άγγελος

Τα ανίψια

Οι λοιποί συγγενείς

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ευβοίας 133 (Ζαρουχλέικα) – ΠΑΤΡΑ

Τηλ.: 2614 001 431 – 6938 061 071, 24ωρη εξυπηρέτηση.

----------------------

ΚΗΔΕΙA

ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (χήρα) DEXTER

ΓΟΥΙΛΣΟΝ

(ΕΤΩΝ 80)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΟΥΙΛΣΟΝ

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΛΙΣΑ ΓΟΥΙΛΣΟΝ

ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΙΛΣΟΝ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΚΩΝ/ΝΟ ΓΕΩΡΓ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ 

ΣΥΝ/ΧΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΩΝ 83 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 31-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11,00 π.μ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ́ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΩΝΗ 

Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, 

ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΝΑΣΤ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΤΩΝ 90

Κηδεύουμε το Σάββατο 31-1-2026 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β’ Δημοτικού Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών.

Τα παιδιά του: Μαρία Παπαγεωργίου και ο σύντροφος της Αλέξανδρος Γιακαμόζης.

Τα αδέλφια του: Άρης Παπαγεωργίου, Σωτηρία χήρα Ευαγγ. Σίνη, Χρυσούλα και Γεώργιος Αναστασόπουλος, Ελένη χήρα Αλεξ. Παλιουρα, Αγγελική και Βασίλειος Παπαδόπουλος, Θεόδωρος και Κων/να Παπαγεωργίου, Ιωάννης και Βασιλική Παπαγεωργίου.

Και η Έλλη

Τα ανίψια του

Οι λοιποί συγγενείς.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

--------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 91)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  & ΩΡΑ 1.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΑΠΑΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ

ΖΩΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ  

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΕΤΩΝ 83

Κηδεύουμε το Σάββατο 31-1-2026 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Προαστείου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Κοιμητήριο Αγίου Μηνά Πατρών.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : Δημήτριος

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: Δάφνη & Νικόλαος, Βίκυ & Αριστείδης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : Αθανασία, Αθανάσιος, Δημήτριος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:

Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.

Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

------------------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΓΕΩΡΓ. ΜΟΥΖΟΥ

(ΕΤΩΝ 55)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  & ΩΡΑ 2.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΑΝΔΡΕΑΣ, ΝΙΚΟΣ & ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΑΛΕΞΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ & ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΙΜΙΛΙΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΧΑΡ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΖΟΣ

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΜΟΥΖΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΥΖΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΖΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΖΟΥ

ΦΩΤΕΙΝΗ (χήρα) ΔΗΜ. ΜΟΥΖΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

--------------------

Info