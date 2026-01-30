Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 31-1 και την Δευτέρα 2-2-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
(ΕΤΩΝ 61)
Κηδεύουμε το Σάββατο 31-1-2026 και ώρα 16.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναλήψεως Ψαροφαίου. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Άνω Οβρυάς.
Τα παιδιά: Αρχοντούλα και Χαράλαμπος Λυκοθανάσης, Δημήτριος και Χρυσούλα Οικονόμου, Νικόλαος και Νεφέλη Οικονόμου.
Τα αδέλφια: Παναγιώτα και Γεώργιος Λυμπέρης, Βασίλειος και Δήμητρα Οικονόμου, Μαρία και Χρήστος Τσάγκος, Λύσανδρος και Μαρία Οικονόμου
Τα εγγόνια: Ιωάννης, Αικατερίνη, Σπυρίδων, Ηλίας, Μιχαήλ-Άγγελος
Τα ανίψια
Οι λοιποί συγγενείς
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ευβοίας 133 (Ζαρουχλέικα) – ΠΑΤΡΑ
Τηλ.: 2614 001 431 – 6938 061 071, 24ωρη εξυπηρέτηση.
----------------------
ΚΗΔΕΙA
ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (χήρα) DEXTER
ΓΟΥΙΛΣΟΝ
(ΕΤΩΝ 80)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΟΥΙΛΣΟΝ
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΛΙΣΑ ΓΟΥΙΛΣΟΝ
ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΙΛΣΟΝ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟ ΓΕΩΡΓ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΩΝ 83
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 31-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11,00 π.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ́ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΩΝΗ
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΝΑΣΤ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΤΩΝ 90
Κηδεύουμε το Σάββατο 31-1-2026 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β’ Δημοτικού Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών.
Τα παιδιά του: Μαρία Παπαγεωργίου και ο σύντροφος της Αλέξανδρος Γιακαμόζης.
Τα αδέλφια του: Άρης Παπαγεωργίου, Σωτηρία χήρα Ευαγγ. Σίνη, Χρυσούλα και Γεώργιος Αναστασόπουλος, Ελένη χήρα Αλεξ. Παλιουρα, Αγγελική και Βασίλειος Παπαδόπουλος, Θεόδωρος και Κων/να Παπαγεωργίου, Ιωάννης και Βασιλική Παπαγεωργίου.
Και η Έλλη
Τα ανίψια του
Οι λοιποί συγγενείς.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
--------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 91)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 1.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΑΠΑΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ
ΖΩΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΕΤΩΝ 83
Κηδεύουμε το Σάββατο 31-1-2026 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Προαστείου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Κοιμητήριο Αγίου Μηνά Πατρών.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : Δημήτριος
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: Δάφνη & Νικόλαος, Βίκυ & Αριστείδης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : Αθανασία, Αθανάσιος, Δημήτριος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.
Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.
------------------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓ. ΜΟΥΖΟΥ
(ΕΤΩΝ 55)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 2.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΝΔΡΕΑΣ, ΝΙΚΟΣ & ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΑΛΕΞΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ & ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΙΜΙΛΙΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΧΑΡ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΖΟΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΜΟΥΖΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΥΖΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΖΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΖΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ (χήρα) ΔΗΜ. ΜΟΥΖΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
--------------------
