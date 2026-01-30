Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 31-1 και την Δευτέρα 2-2-2026

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας



ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

(ΕΤΩΝ 61)

Κηδεύουμε το Σάββατο 31-1-2026 και ώρα 16.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναλήψεως Ψαροφαίου. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Άνω Οβρυάς.

Τα παιδιά: Αρχοντούλα και Χαράλαμπος Λυκοθανάσης, Δημήτριος και Χρυσούλα Οικονόμου, Νικόλαος και Νεφέλη Οικονόμου.

Τα αδέλφια: Παναγιώτα και Γεώργιος Λυμπέρης, Βασίλειος και Δήμητρα Οικονόμου, Μαρία και Χρήστος Τσάγκος, Λύσανδρος και Μαρία Οικονόμου

Τα εγγόνια: Ιωάννης, Αικατερίνη, Σπυρίδων, Ηλίας, Μιχαήλ-Άγγελος

Τα ανίψια

Οι λοιποί συγγενείς

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ευβοίας 133 (Ζαρουχλέικα) – ΠΑΤΡΑ

Τηλ.: 2614 001 431 – 6938 061 071, 24ωρη εξυπηρέτηση.

----------------------

ΚΗΔΕΙA

ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (χήρα) DEXTER

ΓΟΥΙΛΣΟΝ

(ΕΤΩΝ 80)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΟΥΙΛΣΟΝ

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΛΙΣΑ ΓΟΥΙΛΣΟΝ

ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΙΛΣΟΝ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

-----------------