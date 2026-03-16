Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 17-3-2026

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ χήρα ΠΑΝ. ΠΙΛΑΒΑ

ΕΤΩΝ 80

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΙΛΑΒΑ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΙΛΑΒΑ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΤΟΥΣΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΙΛΑΒΑ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΗΛΙΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΣΤ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 88

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 11 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Η ΑΔΕΛΦΗ:

ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Αντί στεφάνων, όποιος επιθυμεί μπορεί να ενισχύσει το έργο του ιδρύματος “ΦΛΟΓΑ” σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια.

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

email: [email protected]

ΚΗΔΕΙA

Την αγαπημένη μας μητέρα, αδελφή & θεία

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ χήρα ΧΡΗΣΤ. ΔΑΓΡΕ

ΕΤΩΝ: 72

Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 17-3-2026 και ώρα 3.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στην Αγία Τριάδα {Μποκοβίνα}. Ηλείας.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δημήτριος Δαγρές, Θεανώ Δαγρέ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Μαργαρίτα & Κωνσταντίνος Καρράς, {πρεσβυτέρα} Ευγενία & {ιερέας} Βασίλειος Λαζαράκης, Νικόλαος & Ευγενία Ψυχογιού, Πάνος & Καρμέλα Ψυχογιού, Μαρία {χήρα} Γεωργίου Νίκα

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ

<ΣΤΑΘΑΚΟΣ> - ΕΤΩΝ 66

Κηδεύουμε την Τρίτη 17-3-2026 & ώρα 3.30 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου εις Άγιο Βασίλειο Ρίου.

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΣΤΑΘΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠOYΛΟΥ,

ΑΡΓΥΡΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΙΩΑΝΝΑ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΜΠΟΥΣΙΑ

ΕΤΩΝ 89

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17 - 3 - 2026 & ΩΡΑ 4.00 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΩ ΑΛΙΣΣΟΥ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 3.30 Μ.Μ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ,

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ,

ΜΑΡΚΟΣ ΛΙΑΚΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΒΑΣ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 79

Κηδεύουμε την Τρίτη 17 -3- 2026 & ώρα 5 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστείου.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΑΜΑΛΙΑ (χήρα) ΛΕΩΝ. ΚΟΥΤΟΥΛΑ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (χήρα) ΔΙΟΝ. ΓΚΑΔΟΛΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΙΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

