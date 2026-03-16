Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 17-3-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ χήρα ΠΑΝ. ΠΙΛΑΒΑ
ΕΤΩΝ 80
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17-3-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΙΛΑΒΑ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΙΛΑΒΑ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΤΟΥΣΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΙΛΑΒΑ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΗΛΙΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΣΤ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 88
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 11 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Η ΑΔΕΛΦΗ:
ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Αντί στεφάνων, όποιος επιθυμεί μπορεί να ενισχύσει το έργο του ιδρύματος “ΦΛΟΓΑ” σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια.
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
ΚΗΔΕΙA
Την αγαπημένη μας μητέρα, αδελφή & θεία
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ χήρα ΧΡΗΣΤ. ΔΑΓΡΕ
ΕΤΩΝ: 72
Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 17-3-2026 και ώρα 3.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στην Αγία Τριάδα {Μποκοβίνα}. Ηλείας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δημήτριος Δαγρές, Θεανώ Δαγρέ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Μαργαρίτα & Κωνσταντίνος Καρράς, {πρεσβυτέρα} Ευγενία & {ιερέας} Βασίλειος Λαζαράκης, Νικόλαος & Ευγενία Ψυχογιού, Πάνος & Καρμέλα Ψυχογιού, Μαρία {χήρα} Γεωργίου Νίκα
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ
<ΣΤΑΘΑΚΟΣ> - ΕΤΩΝ 66
Κηδεύουμε την Τρίτη 17-3-2026 & ώρα 3.30 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου εις Άγιο Βασίλειο Ρίου.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΣΤΑΘΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠOYΛΟΥ,
ΑΡΓΥΡΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΙΩΑΝΝΑ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΜΠΟΥΣΙΑ
ΕΤΩΝ 89
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17 - 3 - 2026 & ΩΡΑ 4.00 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΩ ΑΛΙΣΣΟΥ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 3.30 Μ.Μ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ,
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ,
ΜΑΡΚΟΣ ΛΙΑΚΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΒΑΣ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 79
Κηδεύουμε την Τρίτη 17 -3- 2026 & ώρα 5 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστείου.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΑΜΑΛΙΑ (χήρα) ΛΕΩΝ. ΚΟΥΤΟΥΛΑ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (χήρα) ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (χήρα) ΔΙΟΝ. ΓΚΑΔΟΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
Όσκαρ 2026: Η συγκινητική εμφάνιση της Barbra Streisand και το αφιέρωμα στον Robert Redford
Πάτρα: Έφυγε ο «Σταθάκος»του Αγίου Βασιλείου - Από το μαγαζί του πέρασαν γενιές και γενιές
Νέες σημαντικές διακρίσεις για τον Κωνσταντίνο και τον Γιώργο Λιόπετα
