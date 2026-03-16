Όσκαρ 2026: Η συγκινητική εμφάνιση της Barbra Streisand και το αφιέρωμα στον Robert Redford

Τα Όσκαρ 2026 τελείωσαν αλλά άφησαν πίσω του στιγμές που δεν μπορούν αν περάσουν ασχολίαστες. Μία από αυτές είναι η εμφάνιση της Μπάρμπρα Στρέιζαντ στη σκηνή και το αφιέρωμά της στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ.
Η τραγουδίστρια Barbra Streisand έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά από δύο χρόνια και για να τιμήσει τον αξέχαστο Robert Redford στα Όσκαρ τραγούδησε το “The Way We Were” με το κοινό να την χειροκροτεί όρθιο.
Η 83χρονη θρυλική καλλιτέχνιδα έκλεισε το συγκινητικό In Memoriam με ένα προσωπικό αφιέρωμα στον ηθοποιό και σκηνοθέτη που πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2025 σε ηλικία 89 ετών.
Η ιστορία που ξεκίνησε με το «The Way We Were»
Η Streisand μίλησε με τρυφερότητα για τη συνεργασία τους στην εμβληματική ταινία The Way We Were του 1973, που παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις πιο αγαπημένες ρομαντικές ιστορίες του αμερικανικού κινηματογράφου.
Στην ομιλία της στα Όσκαρ αποκάλυψε ότι όταν διάβασε για πρώτη φορά το σενάριο, μπορούσε να φανταστεί μόνο έναν ηθοποιό στον πρωταγωνιστικό ρόλο: τον Redford. Εκείνος όμως αρχικά αρνήθηκε, θεωρώντας ότι ο χαρακτήρας δεν είχε αρκετό βάρος, γεγονός που οδήγησε σε επανεγγραφή του σεναρίου μέχρι τελικά να δεχτεί να συμμετάσχει στην ταινία.
Η Streisand τον περιέγραψε ως έναν λαμπρό και διακριτικό ηθοποιό, θυμίζοντας ότι η μεταξύ τους συνεργασία στηρίχθηκε στην αυθόρμητη χημεία που είχαν μπροστά στην κάμερα.
Η συγκινητική ερμηνεία στο Dolby Theatre
Στο τέλος του αφιερώματος, η Streisand τραγούδησε λίγους στίχους από το εμβληματικό τραγούδι “The Way We Were”, το οποίο είχε κερδίσει Όσκαρ το 1974.
Η εμφάνιση αυτή ήταν ιδιαίτερα ξεχωριστή, καθώς αποτέλεσε την πρώτη φορά που τραγούδησε στη σκηνή των Όσκαρ εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία.
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η Streisand θυμήθηκε και την προσωπική τους σχέση, αποκαλώντας τον Redford «έναν διανοούμενο καουμπόι που χάραξε τη δική του πορεία», ενώ αναφέρθηκε και στη δράση του εκτός κινηματογράφου, από την υπεράσπιση της ελευθερίας του Τύπου μέχρι την ίδρυση του Sundance Institute, που στήριξε γενιές νέων δημιουργών.
Καλομοίρα σε Akyla για τη Eurovision: «Να ξέρεις τι είναι καλό για σένα και να είσαι συνέχεια ο εαυτός σου»
«Μπορώ να έχω λίγο τον λογαριασμό;»- Ποιος βρίσκεται πίσω από το τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου
Μαριάννα Τουμασάτου: «Το καλοκαίρι θα συνεργαστώ με τον Δημήτρη Φιλιππίδη»
