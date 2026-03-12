Οι «Σούπερ ήρωες» έρχονται στον ΑΝΤ1 – Πρεμιέρα τη Μεγάλη Δευτέρα

Η ιστορία εκτυλίσσεται σε ένα υποκατάστημα της αλυσίδας σούπερ μάρκετ SUPER στο κέντρο της Αθήνας, όπου τίποτα δεν λειτουργεί ακριβώς όπως θα έπρεπε.

Στο κατάστημα συναντά κανείς απαιτητικά αφεντικά, εκκεντρικούς πελάτες και μια ομάδα εργαζομένων με εντελώς διαφορετικές προσωπικότητες. Μέσα στις καθημερινές βάρδιες, τις δυσκολίες και τις μικρές ή μεγάλες ανατροπές της δουλειάς, οι υπάλληλοι θα δημιουργήσουν δεσμούς που ξεπερνούν τη σχέση συναδέλφων και θα γίνουν μια μικρή οικογένεια.

Επικεφαλής του καταστήματος είναι ο Βασίλης (Γιάννης Μπέζος), ένας εργοδότης παλιάς σχολής, ο οποίος αποφασίζει να δώσει τη θέση του διευθυντή στον γιο του Δημήτρη (Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος). Εκείνος επιστρέφει από το εξωτερικό χωρίς ιδιαίτερη εμπειρία, αλλά με μεγάλη αυτοπεποίθηση, προκαλώντας συχνά χάος στην καθημερινότητα των εργαζομένων.

Η ιστορία ξεκινά

Ο νεαρός Αντώνης (Βασίλης Ντάρμας) φτάνει στην Αθήνα αποφασισμένος να κυνηγήσει τα όνειρά του. Πολύ γρήγορα όμως η πραγματικότητα τον φέρνει να εργάζεται στο μανάβικο του SUPER, δίπλα στη Ρένα (Ζωή Ρηγοπούλου), μια έμπειρη αλλά μόνιμα γκρινιάρα υπάλληλο που περιμένει με ανυπομονησία τη σύνταξη.

Στα ταμεία συναντάμε την Εφη (Κατερίνα Πατσιάνη), μια γυναίκα που προσπαθεί να τα προλάβει όλα –δουλειά, οικογένεια και υποχρεώσεις– συχνά ξεχνώντας τον εαυτό της. Δίπλα της βρίσκεται η Σταυρούλα (Ελεάνα Στραβοδήμου), μια κεφάτη αλλά μάλλον χαλαρή στη δουλειά ταμίας. Στην αποθήκη, ο Ζαχαρίας (Αλέξανδρος Ζουριδάκης) προσπαθεί να κρατήσει την τάξη, κάτι που δεν είναι πάντα εύκολο με τον επαναστατικό συνάδελφό του Σπύρο (Αινείας Τσαμάτης).

Στον πάγκο των αλλαντικών και τυριών βρίσκεται ο Περικλής (Σταύρος Μαρκάλας), που δεν χάνει ευκαιρία να τραγουδήσει ή να φλερτάρει τις πελάτισσες, προκαλώντας συχνά την έντονη αντίδραση της δυναμικής Χαριστέλλας (Νατάσα Εξηνταβελώνη), η οποία δεν αφήνει τίποτα να περάσει απαρατήρητο.

Οι «Σούπερ Ηρωες» υπόσχονται πολλές κωμικές στιγμές, απρόβλεπτες καταστάσεις και χαρακτήρες που θα θυμίσουν σε όλους την καθημερινότητα της δουλειάς – αποδεικνύοντας ότι για να αντέξει κανείς τη ζωή και τη δουλειά χρειάζεται πραγματικά… δυνάμεις σούπερ ήρωα.

INFO

Πρεμιέρα: Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου, στις 20:00. Προβολή: Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη την ίδια ώρα

Σενάριο: Θέμης Γκυρτής, Βασίλης Τσιγκριστάρης. Σκηνοθεσία: Μιχάλης Βογιατζάκης

Πρωταγωνιστούν: Γιάννης Μπέζος, Ζωή Ρηγοπούλου, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Νατάσα Εξηνταβελώνη, Ελεάνα Στραβοδήμου, Αινείας Τσαμάτης, Σταύρος Μαρκάλας, Αλέξανδρος Ζουριδάκης, Κατερίνα Πατσιάνη, Βασίλης Ντάρμας.