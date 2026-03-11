Γεράσιμος Γεννατάς: Ξέρω πάρα πολλούς που δεν έχουν μετακινηθεί μετά το metoo

«Σε ένα μεγάλο φάσμα υπάρχει μια μετακίνηση, ότι έχει δικαίωμα αυτός ο άνθρωπος να πει κάτι», δήλωσε ο Γεράσιμος Γεννατάς σχετικά με το κίνημα metoo.

Τόσο στις αλλαγές που, ενδεχομένως, θα αφήσει το metoo στον καλλιτεχνικό χώρο όσο και στον τίτλο που θα έβαζε στην εποχή μας αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Γεράσιμος Γεννατάς στη νέα συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα On Time και τη δημοσιογράφο Σίσσυ Μενεγάτου.

Πιστεύεις ότι το metoo στην Ελλάδα το χειριστήκαμε σωστά;

Ο χρόνος θα δείξει. Εκείνο που λέω είναι ας αναρωτηθούμε. Εμείς ουσιαστικά μέσα μας έχουμε μετακινηθεί; Εγώ ξέρω πάρα πολλούς που δεν έχουν μετακινηθεί. Λένε ακριβώς τα ίδια, ό,τι έλεγαν. Βεβαίως, βλέπω ότι υπήρχε κέρδος από όλη αυτή την ιστορία.

Οι άνθρωποι μιλούν. Σε ένα μεγάλο φάσμα υπάρχει μια μετακίνηση, ότι έχει δικαίωμα αυτός ο άνθρωπος να πει κάτι. Αλλά δυστυχώς μέχρι εκεί. Για να αλλάξουμε μέσα μας, θέλει πολύ δρόμο ακόμα. Καλώς έγινε, αλλά πρέπει να αλλάξουμε μέσα μας.

Αν έπρεπε να βάλεις έναν τίτλο στην εποχή μας, ποιος θα ήταν;

Θα έλεγα πως “είναι ο καιρός των χαμένων ζωών ή ο καιρός μιας χαμένης ζωής”. Είναι σαν να χάνεται η ζωή μας αυτές τις δεκαετίες. Τις δυο, τρεις τελευταίες δεκαετίες ζούμε συνεχώς μέσα σε ένα πρόβλημα που όλο μεγαλώνει, όλο επεκτείνεται. Δεν λύνεται.