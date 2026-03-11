Lingo: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα Πότε κάνει πρεμιέρα ο Νίκος Μουτσινάς;

Το Star καλωσόρισε πριν από λίγο καιρό με ιδιαίτερο ενθουσιασμό τον Νίκο Μουτσινά, λίγο πριν την τελευταία στροφή για την απόφαση της παρουσίασης του Lingo.

Ο γνωστός παρουσιαστής και ηθοποιός επιστρέφει στην τηλεόραση μέσα από τη συχνότητα του Star, αναλαμβάνοντας την παρουσίαση ενός γρήγορου παιχνιδιού λέξεων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του zappit.gr, την περασμένη Δευτέρα έγινε η τεχνική πρόβα και την Τρίτη 10/3 πραγματοποιήθηκε το πρώτο γύρισμα.

Κατά πάσα πιθανότητα η πρεμιέρα του Lingo θα γίνει μετά το Πάσχα και θα προβάλλεται δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Σαββατοκύριακο.