#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Lingo: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα Πότε κάνει πρεμιέρα ο Νίκος Μουτσινάς;

Lingo: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα Πότε κάνε...

Ο γνωστός παρουσιαστής και ηθοποιός επιστρέφει στην τηλεόραση μέσα από τη συχνότητα του Star

Το Star καλωσόρισε πριν από λίγο καιρό με ιδιαίτερο ενθουσιασμό τον Νίκο Μουτσινά, λίγο πριν την τελευταία στροφή για την απόφαση της παρουσίασης του Lingo.

Ο γνωστός παρουσιαστής και ηθοποιός επιστρέφει στην τηλεόραση μέσα από τη συχνότητα του Star, αναλαμβάνοντας την παρουσίαση ενός γρήγορου παιχνιδιού λέξεων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του zappit.gr, την περασμένη Δευτέρα έγινε η τεχνική πρόβα και την Τρίτη 10/3 πραγματοποιήθηκε το πρώτο γύρισμα.

Κατά πάσα πιθανότητα η πρεμιέρα του Lingo θα γίνει μετά το Πάσχα και θα προβάλλεται δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Σαββατοκύριακο.

#tags Νίκος Μουτσινάς
