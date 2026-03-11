«Το σόι σου» - Βάσω Λασκαράκη: «Να μην πάμε ακόμη μία χρονιά;»

Η Βάσω Λασκαράκη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου, «The 2Night Show», όπου μίλησε για την πορεία της στην τηλεόραση και για την επιστροφή της επιτυχημένης σειράς του Alpha, «Το Σόι σου».

Η ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις πρώτες συζητήσεις που είχαν γίνει στο παρελθόν για την επανένωση των πρωταγωνιστών, αλλά και στις συνθήκες που οδήγησαν τελικά στην επιστροφή της σειράς.

Το πείραγμα για τον τηλεοπτικό ανταγωνισμό

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δεν έκρυψε την αγωνία του για τον τηλεοπτικό ανταγωνισμό, καθώς η σειρά προβάλλεται απέναντι από το τηλεπαιχνίδι που παρουσιάζει, το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;».

Η Βάσω Λασκαράκη του υπενθύμισε ότι ο ίδιος ήταν από τους ανθρώπους που επιθυμούσαν την επιστροφή της σειράς στην τηλεόραση. «Θυμάσαι που έλεγες πότε θα ξανακάνετε το “Σόι”; Έχεις βάλει κι εσύ το λιθαράκι σου», του είπε χαρακτηριστικά.

«Έχω βγάλει τα ματάκια μου»

Ο παρουσιαστής απάντησε με χιούμορ: «Έχω βάλει το λιθαράκι μου και έχω βγάλει και τα ματάκια μου! Την αγαπώ πάρα πολύ αυτή τη σειρά, αλλά πήγαν και μου το βάλαν απέναντι από τον “Εκατομμυριούχο”».

Συνεχίζοντας στο ίδιο κλίμα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου σχολίασε τον προγραμματισμό του καναλιού, αναφέροντας ότι η σειρά προβάλλεται απέναντι από το τηλεπαιχνίδι του, ενώ υπάρχει ακόμη και επανάληψη σε άλλη ημέρα προβολής. «Μα κι εγώ μία εκπομπή έχω, πού να πάω να παίξω;», είπε γελώντας. Η Βάσω Λασκαράκη σχολίασε με χιούμορ: «Ε, δεν έχεις μία εκπομπή τώρα μη λέμε και…».

Οι πρώτες συζητήσεις για την επιστροφή

Η ηθοποιός εξήγησε ότι η ιδέα για την επιστροφή της σειράς είχε συζητηθεί αρκετά νωρίτερα, ωστόσο τότε δεν είχε ωριμάσει αρκετά ώστε να προχωρήσει. «Κοίταξε να δεις επειδή δεν ήταν η πρώτη φορά που μας πήραν τηλέφωνο να μας το προτείνουν. Είχε γίνει μια νύξη 2 χρόνια αφού σταμάτησε η σειρά. Μας πήραν και μας είπαν να το σκεφτούμε. Μαζευτήκαμε κάναμε μια συζήτηση αλλά δεν ήταν πολύ ώριμο το πράγμα και δεν το πήραμε πολύ στα σοβαρά», ανέφερε.



Όπως αποκάλυψε στη συνέχεια, το τελευταίο διάστημα η συζήτηση για την επιστροφή του «Σογιού» ξεκίνησε εκ νέου, με τους συντελεστές να αντιμετωπίζουν πλέον θετικά το ενδεχόμενο επανένωσης. «Τώρα επειδή ξεκίνησαν από πολύ νωρίς ήταν Φλεβάρης, είπα “μπας και…”. Αρχίσαμε ο ένας με τον άλλον και λέγαμε “εντάξει γιατί όχι; Θα είμαστε ξανά όλοι μαζί…”. Έτσι αρχίσαμε όλοι λίγο να το ζεσταίνουμε το πράγμα και με τούτα και με εκείνα…».

Το ενδεχόμενο συνέχειας της σειράς

Στο τέλος της συζήτησης, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εξέφρασε τη χαρά του που η επιστροφή της σειράς έγινε πραγματικότητα και ρώτησε την ηθοποιό πότε θα ολοκληρωθεί ο νέος κύκλος.

Η Βάσω Λασκαράκη απάντησε με χιούμορ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχιστεί η σειρά για περισσότερο χρόνο. «Ε όχι ρε Γρηγόρη τώρα… Ε να μην πάμε μια ακόμα χρονιά;», απάντησε η ηθοποιός.