Akylas: «Γίνεται ένας πανικός στον δρόμο, δεν μπορώ να πάω σούπερ μάρκετ»

Ο Akylas μίλησε για τις αλλαγές στην καθημερινότητά του λόγω της προετοιμασίας του για τη Eurovision 2026 και της μεγάλης αγάπης του κοινού, τονίζοντας ότι πλέον δεν μπορεί να κυκλοφορεί άνετα ακόμα και στο σούπερ μάρκετ.

Ο τραγουδιστής που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον μουσικό διαγωνισμό με το «Ferto», ήταν καλεσμένος την Τετάρτη 11 Μαρτίου στο «Πρωίαν σε είδον» με αφορμή την πρώτη μετάδοση του βιντεοκλίπ του κομματιού του. Παράλληλα, ο Akylas μίλησε για τους έντονους ρυθμούς που έχει το πρόγραμμά του, την αλληλεπίδρασή του με τον κόσμο, αλλά και για τη σχέση με τη μητέρα του.

Αναφερόμενος αρχικά στους ρυθμούς της καθημερινότητάς του τον τελευταίο καιρό και στο πόσο γεμάτο είναι πλέον το πρόγραμμά του, είπε: «Τον τελευταίο μήνα έχουν γίνει τόσα πολλά πράγματα που οριακά απλά δεν σκέφτομαι. Απλά κάνω. Δηλαδή απλά παίρνω το πρόγραμμα, τι έχουμε, πού έχουμε να πάμε, τι έχουμε να κάνουμε. Ξυπνάω το πρωί και λέω πάμε εκεί, πάμε εκεί, πάμε εκεί. Κάποια στιγμή θα καθίσει. Δεν ξέρω αν το φοβάμαι. Γιατί απ’ τη μία τώρα που φλέγεται όλο αυτό κιόλας υπάρχει και ένας πανικός, λίγο και στο δρόμο, λίγο ας πούμε, δεν μπορώ να πάω σούπερ μάρκετ. Δεν με ενοχλεί να μιλήσω με τον κόσμο, χαρά μου είναι. Η αγκαλιά είναι ό,τι πιο όμορφο. Είναι στιγμές που θέλω να πάω σούπερ μάρκετ και να είμαι όπως να 'ναι με τη φόρμα και τώρα πρέπει να φτιαχτώ ή κατά πάσα θα μου ζητήσουν φωτογραφία. Αυτό δεν το είχα ζήσει πριν».

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής μίλησε για τα σχέδια που είχε κάνει με τους συνεργάτες και τους φίλους του μετά την ολοκλήρωση του «Sing for Greece», τα οποία τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω της νίκης του: «Θυμάμαι ότι με την ομάδα μου και την παρέα μου λέγαμε ότι με το που τελειώσει το “Sing for Greece”, είτε προκριθούμε με το καλό είτε όχι, τη Δευτέρα θα κλείσουμε ένα σπίτι να πάμε να ξεκουραστούμε, ένα διήμερο όλοι μαζί. Καμία σχέση. Καμία απολύτως σχέση. Βέβαια εντάξει, είμαι πολύ ευγνώμων και χαρούμενος που κάνω τόσο ωραία και όμορφα πράγματα και ότι δεν τα κάνω και μόνος μου έτσι; Υπάρχει μία ομάδα από πίσω, υπάρχει η δική μου ομάδα».

