Τσακ Νόρις: Ο κινηματογραφικός σκληροτράχηλος και τα ανέκδοτα που τον έκαναν θρύλο

Οι νεότεροι γνωρίζουν τον Τσακ Νόρις κυρίως από τα ξεκαρδιστικά ανέκδοτα που κυκλοφορούν παγκοσμίως.

Όμως οι δυναμικές περιπέτειες δράσεις του, τα πολεμικά και τα αστυνομικά του φιλμ, ειδικά τη δεκαετία του ‘80, γνώρισαν μεγάλες δόξες και τον είχαν καταστήσει έναν σούπερ σταρ στο είδος του, δίπλα στους Σιλβέστερ Σταλόνε, Στίβεν Σίγκαλ και Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ.

Ήταν η χρυσή δεκαετία για τον Νόρις, καθώς ο Σταλόνε είχε ανοίξει τον δρόμο με τον «Ράμπο», ενώ δεν ήταν καθόλου τυχαίο ότι την περίοδο εκείνη στην προεδρία της Αμερικής βρισκόταν ο Ρόναλντ Ρίγκαν, η πολιτική του οποίου εξέφραζε με τον πιο εμφαντικό τρόπο τη συντήρηση, την ισχύ των ΗΠΑ, τη θρησκευτική ευλάβεια στο χρήμα, την ατομικότητα και την «αναζωογόνηση» του αμερικάνικου ονείρου. Μία περίοδος, που τόνωσε ακόμη περαιτέρω το δόγμα για την αξία του «αμερικάνικου τρόπου ζωής», που πρέπει να «προστατευθεί» με κάθε τρόπο.

Ο Σταλόνε των φτωχών

Για την ακρίβεια και ειδικά εκτός των αμερικάνικων συνόρων, ο Τσακ Νόρις ήταν ο «Σταλόνε των φτωχών», δεδομένου ότι οι παραγωγές που εμφανιζόταν είχαν μικρότερο προϋπολογισμό, σενάρια εντελώς προσχηματικά, για να πέσει ξύλο με το τουλούμι, δευτεροκλασάτους σκηνοθέτες, ακόμη περισσότερο και από το καστ που πλαισίωνε τον «μοναχικό λύκο» - σούπερ ήρωα.

Η μόδα των ανεκδότων

Η μόδα με τα περίφημα ανέκδοτα για τον Αμερικάνο ηθοποιό πολεμικών τεχνών ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του 2000, από τη δημοφιλή αμερικάνικη τηλεοπτική εκπομπή «Late Night», όταν ο παρουσιαστής Κόναν Ο’Μπράιεν σατίριζε την τεράστια σε θεαματικότητα τηλεοπτική σειρά του Νόρις «Walker, Texas Ranger», αν και μάλλον όλα ξεκίνησαν νωρίτερα από έναν τελειόφοιτο μαθητή του λυκείου. Ανέκδοτα, που πολλαπλασιάστηκαν με απίστευτους ρυθμούς, εκτόξευσαν τη φήμη του Τσακ Νόρις και πραγματικά τον έστειλαν στη σφαίρα της μυθολογίας.

86 Μαρτίων και 46 Μαΐων

Ο Τσακ Νόρις, σε δυο μέρες γίνεται 86 χρόνων (γεννήθηκε στις 10 Μαρτίου του 1940) και προλαβαίνει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο μετράμε τον χρόνο και να επιστρέψει στην αγαπημένη του δεκαετία του ‘80, σαν σαραντάρης. Ο σκληρός Τσακ δεν ήταν ένας καλός ηθοποιός, αλλά αυτό είναι μάλλον λεπτομέρεια για το κινηματογραφικό είδος που υπηρέτησε. Άλλωστε και ο ίδιος είναι περισσότερο περήφανος για τη στρατιωτική του υπηρεσία, στην Πολεμική Αεροπορία, τις γνώσεις του στις πολεμικές τέχνες και φυσικά, την απαράμιλλη φυσική του κατάσταση.

Καταγωγής Τσερόκι

Στις 10 Μαρτίου του 1940, λίγο πριν μπει η Αμερική στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, θα έρθει στο φως ένα μικροκαμωμένο ξανθό αγόρι, ο Κάρλ Ρέι Νόρις, από πατέρα οδηγό φορτηγού και μακρινής καταγωγής Τσερόκι και μητέρα με ιρλανδική καταγωγή. Όταν ήταν 16 χρόνων, οι γονείς του θα χωρίσουν, αλλά τα προβλήματά του είχαν ξεκινήσει νωρίτερα. Στο σχολείο οι συμμαθητές του τον πείραζαν για την ινδιάνικη καταγωγή του. Ντροπαλός, που δεν τα κατάφερνε στα μαθήματα αλλά ούτε και στα αθλήματα, ο μικρός Τσακ ονειρευόταν να γίνει δυνατός και κάποια στιγμή να τους δείρει όλους.

Γάμος, στρατός και καράτε

Μεγαλώνοντας, χωρίς τη βοήθεια του αλκοολικού πατέρα του, θα σταθεί στα δυο μικρότερα αδέλφια του και στη μητέρα του, θα τελειώσει με χίλια βάσανα το λύκειο και το 1958 θα παντρευτεί τον παιδικό του έρωτα, την Ντάιαν Χόλτσεκ, με την οποία απέκτησε δυο παιδιά και έζησαν μαζί για 30 χρόνια. Αμέσως μετά τον γάμο του, θα καταταγεί στην Πολεμική Αεροπορία, ως αερονόμος, μακριά από συρράξεις και κινδύνους, υπηρετώντας από μακριά στον πόλεμο της Κορέας. Ο Νόρις, που ήταν αγαπητός στους συναδέλφους του, θα του κολλούσαν το παρατσούκλι «Τσακ» που θα υιοθετήσει αργότερα στο σινεμά. Ο Νόρις εκείνη την εποχή, θα γοητευθεί από μία νέα πολεμική τέχνη, που προερχόταν από την Κορέα και αναπτυσσόταν όλο και περισσότερο, την Tang Soo Do Moo Duk Kwan, παρακολουθώντας μαθήματα. Εκπαιδευτής του ήταν ένας θρύλος των πολεμικών τεχνών, ο Τζεν Τζουν Κιμ, ενώ όταν αποστρατεύτηκε, ίδρυσε τη δική του σχολή, έχοντας διάσημους μαθητές, όπως τον Στιβ ΜακΚουίν και την Πρίσιλα Πρίσλεϊ. Θα αρχίσει να παίρνει μέρος σε αγώνες, αρχικά χάνοντας συνεχώς, αλλά στη συνέχεια θα κερδίσει διαδοχικά το Εθνικό Πρωτάθλημα Καράτε στις ΗΠΑ, το Παγκόσμιο Επαγγελματικό Πρωτάθλημα και πολλά άλλα. Συνολικά, έκανε ένα μεγάλο ρεκόρ με 65 νίκες και μόνο πέντε ήττες, έως την απόσυρσή του το 1974.

Ξυλοφορτώνοντας και επουλώνοντας τραύματα

Λίγο νωρίτερα, θα στραφεί στον κινηματογράφο - λέγεται μετά από παρότρυνση του Στιβ ΜακΚουίν - και το 1972 θα παίξει έναν ρόλο απέναντι στον θρύλο των πολεμικών τεχνών Μπρους Λι, στην ταινία «Ο Κίτρινος Πράκτωρ Εναντίον της Μαφίας». Την πρώτη πρωταγωνιστική του εμφάνιση την έκανε στην περιπέτεια δράσης «Ορμήστε και Σπάστε τα», ενώ τα επόμενα δυο χρόνια θα παίξει στα φιλμ «Οι Μάγκες Φοράνε Μαύρα» και ο «Τιμωρός του Χονγκ Κονγκ». Με τους φίλους των ταινιών πολεμικών τεχνών να πληθαίνουν, σε όλο τον κόσμο, ο Νόρις θα πρωταγωνιστήσει στην πολεμική περιπέτεια «Ο Βετεράνος» (1984), στην οποία υποδύεται έναν πρώην αιχμάλωτο που επιστρέφει στο Βιετνάμ, για να απελευθερώσει Αμερικάνους αιχμαλώτους, από τους «απαίσιους» Βιετναμέζους. Μάλιστα, η επιτυχία της ταινίας, θα φέρει ακόμη δυο συνέχειες, ενταγμένες στην «καμπάνια» της συντηρητικής Αμερικής του Ρίγκαν, για την επούλωση των τραυμάτων που άφησε στους Αμερικάνους ο πόλεμος του Βιετνάμ. Επί της ουσίας, εκεί που οι ΗΠΑ έχασαν στην πραγματικότητα, παίρνουν μία κινηματογραφική ρεβάνς.