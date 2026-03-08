Πάτρα: «Δεν μπορείς να εμπιστευτείς κανέναν»: Τι είπε ασθενής του γυναικολόγου για την υπόθεση πορνογραφίας

Τη σιωπή της έσπασε μια πρώην ασθενής του 82χρονου γυναικολόγου, ο οποίος συνελήφθη και στην κατοχή του βρέθηκε σωρεία υλικού παιδικής πορνογραφίας, που περιελάμβανε ακόμα και συγγενείς του.

Μιλώντας στο MEGA η γυναίκα εμφανώς συγκλονισμένη αναφέρει πως ο εν λόγω γυναικολόγος-μαιευτήρας, ήταν υπεράνω πάσης υποψίας τόσο στην ιατρική κοινότητα όσο και στην κοινωνία της Πάτρας, λόγω της διαγωγής που τηρούσε δημόσια.

«Δεν μπορείς να εμπιστευτείς κανέναν»

«Ήταν γιατρός της μητέρας μου και μετέπειτα δικός μου γιατρός. Τον εκτιμούσα πάρα πολύ, με είχε βοηθήσει σε πολλές καταστάσεις και τον θεωρούσα εξαιρετικό επιστήμονα.

Είμαι σοκαρισμένη γιατί πάντα, με πολύ όμορφο τρόπο, προσπαθούσε να αξιολογήσει την κάθε κατάσταση. Δεν σε έκανε ποτέ να νιώθεις άβολα και ήταν ένας απόλυτος επαγγελματίας.

Ήταν αρκετά γνωστός λόγω της παρουσίας του στην ιατρική κοινότητα. Αν αυτός ο άνθρωπος έκανε κάτι τέτοιο, τότε δεν μπορείς να εμπιστευτείς κανέναν. Σε έκανε να νιώθεις ασφάλεια. Αλλά δεν είχε σχέση με το τι συνέβαινε στην ψυχή του».