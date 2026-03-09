Πάτρα: Διημερίδα «Κόκκινα Δάνεια 2026» με κεντρική Ομιλήτρια τη Λούκα Κατσέλη

Το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Μαρτίου
Το περιοδικό "Πατρινόραμα Hellenic" και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, διοργανώνουν τη μεγάλη διημερίδα: Κόκκινα Δάνεια 2026 – Λύσεις, Ρυθμίσεις & Νέα Αρχή
Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα το διήμερο 14 & 15 Μαρτίου 2026 στην Αίθουσα του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών
Η διημερίδα απευθύνεται σε:
ιδιώτες
νοικοκυριά
επιχειρήσεις
ελεύθερους επαγγελματίες
και παρουσιάζει πρακτικές λύσεις για ρυθμίσεις δανείων, πλειστηριασμούς, εξωδικαστικό μηχανισμό, χρηματοδότηση και επανεκκίνηση επιχειρήσεων.
Κεντρική Ομιλήτρια
Λούκα Κατσέλη
Οικονομολόγος – πρώην Υπουργός Εθνικής Οικονομίας
(Εγκαίνια Διημερίδας) Σάββατο 14 Μαρτίου ώρα 12:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026- ΙΔΙΩΤΕΣ
Νικόλαος Φαραντούρης- Ευρωβουλευτής- Καθηγητής Πανεπιστημίου:
“ Servicers, Funds και Δικαιώματα πολιτών: Tι αλλάζει στην Ευρώπη
Γιώργος Αυτιάς – Ευρωβουλευτής, Δημοσιογράφος
«Νοικοκυριά, ακρίβεια και χρέη – Η καθημερινότητα των πολιτών στη νέα οικονομική εποχή»
Δημήτρης Σπυράκος, Πρώην Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή – Ειδικός σε θέματα προστασίας δανειοληπτών.
«Νόμος Κατσέλη μετά την Απόφαση του Αρείου Πάγου: Νέα Δεδομένα για Δανειολήπτες και Δανειακές Ρυθμίσεις»
Θεόδωρος Μητράκος, πρώην Υποδιοικητής Τράπεζας της Ελλάδας.
«Τράπεζα της Ελλάδος & Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων: Η Νέα Ψηφιακή Διαφάνεια στις Οφειλές»
Σπύρος Σταυρόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.
"Ψυχολογική και κοινωνική διάσταση του Χρέους".
Θέμης Μπάκας-Πρόεδρος Πανελλαδικού Δικτύου e-real estate
«Η Κρίση των Κόκκινων Δανείων και οι Επιπτώσεις στην Κτηματαγορά»
Ευρωπία Συνοδινού, Δικηγόρος – Ειδική σε θέματα πλειστηριασμών και τραπεζικού δικαίου
«Πλειστηριασμοί 2026: Διαδικασία, Προθεσμίες και Δικαιώματα Δανειολήπτη»
Σπύρος Φρεμεντίτης, Δικηγόρος- δημοσιογράφος,
«Εξωδικαστικός Συμβιβασμός: Μύθοι, Αλήθειες και Πραγματικές Διαγραφές Χρέους-Τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο»
Κωνσταντίνος Βλασταράς, Senior Financial Consultant της εταιρείας «MONEY MANAGERS HELL AS SG,
με θέμα « Αναδιάρθρωση Οφειλών μέσω των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων (Servicers)»
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026- ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΣΕΙΣ
Σωτήρης Παπαϊωάννου, Αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών
" Μακροοικονομική εικόνα 2026- Επιπτώσεις στα δάνεια και τις επιχειρήσεις"
Θέμης Χατζηιωάννου, δικηγόρος Αθηνών:
«Πτωχευτικός Νόμος & Τεχνητή Νοημοσύνη: Η Νέα Εποχή στη Διαχείριση Κόκκινων Δανείων»
Γεώργιος Παππάς, Ορκωτός ελεγκτής λογιστής, Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας.
Αναδιάρθωση οφειλών επιχειρήσεων: Λογιστικά κριτήρια και πρακτικές λύσεις".
Κωνσταντίνος Βλασταράς, Senior Financial Consultant, « MONEY MANAGERS HELLAS SG”
« Αναδιάρθρωση Οφειλών μέσω τ ων Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτ ήσεων (Servicers)»
Διονυσία Χρυσάνθου – Πρόεδρος εργαζομένων e-EΦΚΑ
«Ρυθμίσεις Οφειλών προς τον e- ΕΦΚΑ: Δυνατότητες και Πρακτικέ ς Λύσεις για Οφειλέτες».
Θωμάς Παπαγεωργίου - Οικονομικός Διευθυντής της εταιρείας "ΤΗΕ ΤΗΟΜS"
Τεχνητή νοημοσύνη και Οικονομική Αναδιάρθωση: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά επιχειρήσεις να επαναεκκινήσουν"
Χαράλαμπος Αθηναίος, Senior Executive Consultant της εταιρ είας «MONEY MANAGERS HELLAS SG» ,
« Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθ μισης Οφειλών επιχειρήσεων»
Γεώργιος Ρήγας, Ψυχίατρος
Ψυχολογία και χρέη: Πως η οικονομική πίεση επηρεάζει την ψυχική υγεία"
Συνδιοργάνωση
Πανεπιστήμιο Πατρών- Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Υποστήριξη
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Επιμελητήριο Αχαΐας
Οικονομικό Επιμελητήριο ΒΔ Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας
Εμπορικός Σύλλογος Πατρών
ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας
Είσοδος ελεύθερη
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr