Πάτρα: Διημερίδα «Κόκκινα Δάνεια 2026» με κεντρική Ομιλήτρια τη Λούκα Κατσέλη

Το περιοδικό "Πατρινόραμα Hellenic" και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, διοργανώνουν τη μεγάλη διημερίδα: Κόκκινα Δάνεια 2026 – Λύσεις, Ρυθμίσεις & Νέα Αρχή



Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα το διήμερο 14 & 15 Μαρτίου 2026 στην Αίθουσα του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών

Η διημερίδα απευθύνεται σε:

ιδιώτες

νοικοκυριά

επιχειρήσεις

ελεύθερους επαγγελματίες

και παρουσιάζει πρακτικές λύσεις για ρυθμίσεις δανείων, πλειστηριασμούς, εξωδικαστικό μηχανισμό, χρηματοδότηση και επανεκκίνηση επιχειρήσεων.

Κεντρική Ομιλήτρια

Λούκα Κατσέλη

Οικονομολόγος – πρώην Υπουργός Εθνικής Οικονομίας

(Εγκαίνια Διημερίδας) Σάββατο 14 Μαρτίου ώρα 12:00

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026- ΙΔΙΩΤΕΣ

Νικόλαος Φαραντούρης- Ευρωβουλευτής- Καθηγητής Πανεπιστημίου:

“ Servicers, Funds και Δικαιώματα πολιτών: Tι αλλάζει στην Ευρώπη



Γιώργος Αυτιάς – Ευρωβουλευτής, Δημοσιογράφος

«Νοικοκυριά, ακρίβεια και χρέη – Η καθημερινότητα των πολιτών στη νέα οικονομική εποχή»

Δημήτρης Σπυράκος, Πρώην Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή – Ειδικός σε θέματα προστασίας δανειοληπτών.

«Νόμος Κατσέλη μετά την Απόφαση του Αρείου Πάγου: Νέα Δεδομένα για Δανειολήπτες και Δανειακές Ρυθμίσεις»

Θεόδωρος Μητράκος, πρώην Υποδιοικητής Τράπεζας της Ελλάδας.

«Τράπεζα της Ελλάδος & Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων: Η Νέα Ψηφιακή Διαφάνεια στις Οφειλές»



Σπύρος Σταυρόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

"Ψυχολογική και κοινωνική διάσταση του Χρέους".

Θέμης Μπάκας-Πρόεδρος Πανελλαδικού Δικτύου e-real estate

«Η Κρίση των Κόκκινων Δανείων και οι Επιπτώσεις στην Κτηματαγορά»



Ευρωπία Συνοδινού, Δικηγόρος – Ειδική σε θέματα πλειστηριασμών και τραπεζικού δικαίου

«Πλειστηριασμοί 2026: Διαδικασία, Προθεσμίες και Δικαιώματα Δανειολήπτη»

Σπύρος Φρεμεντίτης, Δικηγόρος- δημοσιογράφος,

«Εξωδικαστικός Συμβιβασμός: Μύθοι, Αλήθειες και Πραγματικές Διαγραφές Χρέους-Τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο»

Κωνσταντίνος Βλασταράς, Senior Financial Consultant της εταιρείας «MONEY MANAGERS HELL AS SG,

με θέμα « Αναδιάρθρωση Οφειλών μέσω των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων (Servicers)»



ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026- ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΣΕΙΣ

Σωτήρης Παπαϊωάννου, Αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών

" Μακροοικονομική εικόνα 2026- Επιπτώσεις στα δάνεια και τις επιχειρήσεις"



Θέμης Χατζηιωάννου, δικηγόρος Αθηνών:

«Πτωχευτικός Νόμος & Τεχνητή Νοημοσύνη: Η Νέα Εποχή στη Διαχείριση Κόκκινων Δανείων»

Γεώργιος Παππάς, Ορκωτός ελεγκτής λογιστής, Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας.

Αναδιάρθωση οφειλών επιχειρήσεων: Λογιστικά κριτήρια και πρακτικές λύσεις".

Κωνσταντίνος Βλασταράς, Senior Financial Consultant, « MONEY MANAGERS HELLAS SG”

Διονυσία Χρυσάνθου – Πρόεδρος εργαζομένων e-EΦΚΑ

«Ρυθμίσεις Οφειλών προς τον e- ΕΦΚΑ: Δυνατότητες και Πρακτικέ ς Λύσεις για Οφειλέτες».



Θωμάς Παπαγεωργίου - Οικονομικός Διευθυντής της εταιρείας "ΤΗΕ ΤΗΟΜS"

Τεχνητή νοημοσύνη και Οικονομική Αναδιάρθωση: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά επιχειρήσεις να επαναεκκινήσουν"

Χαράλαμπος Αθηναίος, Senior Executive Consultant της εταιρ είας «MONEY MANAGERS HELLAS SG» ,

« Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθ μισης Οφειλών επιχειρήσεων»

Γεώργιος Ρήγας, Ψυχίατρος



Ψυχολογία και χρέη: Πως η οικονομική πίεση επηρεάζει την ψυχική υγεία"



Συνδιοργάνωση

Πανεπιστήμιο Πατρών- Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Υποστήριξη

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Επιμελητήριο Αχαΐας

Οικονομικό Επιμελητήριο ΒΔ Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας

Εμπορικός Σύλλογος Πατρών

ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας



Είσοδος ελεύθερη