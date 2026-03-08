Άννα Μαστοράκου: Αποτροπιασμός για την υπόθεση του 82χρονου συνταξιούχου μαιευτήρα

Τον έντονο αιφνιδιασμό και τον αποτροπιασμό της ιατρικής κοινότητας εκφράζει η Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, σχετικά με την υπόθεση του 82χρονου συνταξιούχου μαιευτήρα που κατηγορείται για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας.

Σε δήλωσή της, η Άννα ΜαστοράκουΆννα Μαστοράκου υπογραμμίζει ότι τα γεγονότα που ήρθαν στο φως από τις διωκτικές αρχές έχουν προκαλέσει σοκ στην τοπική ιατρική κοινότητα.

Όπως επισημαίνει, ο συγκεκριμένος ιδιώτης, συνταξιούχος πλέον γυναικολόγος, δεν αποτελεί ενεργό μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, ενώ δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις πειθαρχικές διαδικασίες του Συλλόγου.

Παράλληλα, σημειώνει ότι οι πράξεις που του αποδίδονται βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με τις αρχές και τις αξίες του ιατρικού λειτουργήματος.

Η δήλωση της προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών Άννας Μαστοράκου:

«Επιθυμώ θεσμικά να εκφράσω τον απόλυτο αιφνιδιασμό και τον βαθύτατο αποτροπιασμό σύσσωμης της ιατρικής κοινότητας της περιοχής μας για τα αδιανόητα γεγονότα που ήρθαν στο φως από τις αρμόδιες διωκτικές αρχές.

Ο εν λόγω ιδιώτης, συνταξιούχος, πρώην γυναικολόγος, δεν αποτελεί ενεργό μέλος του Συλλόγου μας, ενώ δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις πειθαρχικές μας διαδικασίες. Η ιατρική κοινότητα δηλώνει συγκλονισμένη καθώς φέρεται να ενέχεται σε πράξεις που έρχονται σε πλήρη, ριζική και αντιδιαμετρική αντίθεση με την ίδια τη φύση του ιατρικού λειτουργήματος.

Τονίζουμε με απόλυτη σαφήνεια ότι οι επαίσχυντες κακουργηματικές πράξεις αυτές προσβάλλουν βάναυσα τον όρκο του Ιπποκράτη και την ύψιστη αποστολή του ιατρικού λειτουργήματος.

Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την παραδειγματική τιμωρία τέτοιων αποτρόπαιων συμπεριφορών, οι οποίες δεν έχουν καμία θέση στην κοινωνία μας».