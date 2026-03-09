Δράση Αναβίωσης του 1821 από το 4ο Γυμνάσιο Κορίνθου

Δείτε ΦΩΤΟ

Την Τρίτη 3 Μαρτίου ένα λαογραφικό και ιστορικό Μουσείο περίμενε τους μαθητές της Τρίτης Τάξης στο Κέντρο Νεότητας του Συνοικισμού, για να τους ταξιδέψει στην πολεμική ζωή των ηρώων της Επανάστασης και να γνωρίσουν άγνωστες πτυχές της καθημερινότητάς τους. Επρόκειτο για τον κ. Βαγγελάκο Κωνσταντίνο, Πρόεδρο του «Σκοπευτικού Ομίλου παραδοσιακών όπλων Πάτρας- Έρευνας-Φορεσιών-Αρμάτων 1821» και Αναβιωτή του 1821 στη Πελοπόννησο, που με την εκλεκτή ομάδα του παρουσίασε στους μαθητές και εκπαιδευτικούς αυθεντικά παραδοσιακά άρματα-ιστορικά κειμήλια, όπως σπάθες, τυφέκια, πάλες, καριοφίλια, αγχέμαχα όπλα, εξαρτήματα και αντικείμενα των αγωνιστών της Επανάστασης, καθώς και πιστά αντίγραφα αντρικών και γυναικείων φορεσιών της εποχής της Επανάστασης, τα οποία φόρεσαν οι μαθητές μας γυρίζοντας πίσω το χρόνο. Η παρουσίαση της πλούσιας συλλογής αλλά και τα άγνωστα ιστορικά στοιχεία της χρήσης των αντικειμένων ενθουσίασαν το ακροατήριο.

Επίσης ο κ. Σκιαθάς Κυριάκος, εκπαιδευτικός και συγγραφέας πολλών ιστορικών βιβλίων, στο ισόγειο του κτηρίου μίλησε στους μαθητές και τις μαθήτριες για τους τοπικούς ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης, την οικογένεια των Νοταράδων, που ανέδειξε μοναχούς, ιερωμένους, αγωνιστές και οπλαρχηγούς, προύχοντες και πολιτικούς, με την περιπετειώδη ζωή τους, τις αντιπαλότητες και τα πάθη τους αλλά και την πολύτιμη προσφορά τους στον Αγώνα. Μετά την ολοζώντανη και ευχάριστη παρουσίαση μαθητές και μαθήτριες συμμετείχαν σε διαδραστικό παιχνίδι πολλαπλής επιλογής, που μαγνήτισε το ενδιαφέρον τους και ενεργοποίησε τη συμμετοχή τους. Τέλος τα ιστορικά βιβλία-δώρα του κου Σκιαθά θα αποτελούν στη βιβλιοθήκη μας πολύτιμο διδακτικό εργαλείο και ανάμνηση και υπόμνηση της μελλοντικής συνεργασίας μας.