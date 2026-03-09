Το πανεπιστήμιο Πατρών τιμά εκείνους που κοσμούν τον πολιτισμό - Στο επίκεντρο η φορεσιά της ταινίας "Καποδίστριας" - ΒΙΝΤΕΟ - ΦΩΤΟ

Εγκαινιάστηκε η έκθεση με τίτλο «Με των Αγγέλων φορεσιές στου νόστου το ταξίδι» του Νίκου Πλακίδα
Δεν κατάφερε τελικά να βρεθεί στην Πάτρα ο γνωστός σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής, με αφορμή τα εγκαίνια της έκθεσης παραδοσιακών φορεσιών του δημιουργού Νίκου Πλακίδα την Κυριακή 09 Μαρτίου.
Σύμφωνα με τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστο Μπούρα, ο σκηνοθέτης της ταινίας "Καποδίστριας" δεν μπόρεσε να έρθει στην αχαϊκή πρωτεύουσα λόγω ασθένειας. Σε κάθε περίπτωση το πανεπιστήμιο Πατρών αναμένεται να παραχωρήσει το μεγάλο αμφιθέατρό του για μια προβολή της ταινίας Καποδίστριας μετά τον Οκτώβριο του 2026.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Βίλα Κόλλα, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι όπου πλήθος πολιτών έσπευσε ετην Κυριακή για να δει από κοντά τις σπάνιες δημιουργίες.
Η έκθεση φέρει τον τίτλο «Με των Αγγέλων φορεσιές στου νόστου το ταξίδι» και παρουσιάζει το πολυετές έργο του Νίκου Πλακίδα, ο οποίος έχει αφιερώσει δεκαετίες στη μελέτη και την αναβίωση της ελληνικής παραδοσιακής φορεσιάς. Μέσα από τη δημιουργική του δουλειά αναδεικνύεται η ιστορία, η αισθητική και η πολιτιστική σημασία των ελληνικών ενδυμασιών.
Το ξεχωριστό ενδιαφέρον για την εκδήλωση της Κυριακής αφορούσε στη δημιουργία του Νίκου Πλακίδα, εκτός των άλλων φορεσιών, εκείνης για τη νέα ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή, συμβάλλοντας στην ιστορική ακρίβεια και την αυθεντικότητα της παραγωγής.
Πλήθος κόσμου στα εγκαίνια της έκθεσης
Μετά τα εγκαίνια ακολούθησε ομιλία στο κεντρικό αμφιθέατρο από την πρώην διευθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη. Στην ομιλία της αναφέρθηκε στη σημασία της ελληνικής φορεσιάς ως στοιχείο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν επίσης τιμητικές βραβεύσεις εκτός των άλλων, του Νίκου Πλακίδα για τη σημαντική προσφορά του στον πολιτισμό και την τέχνη. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με παραδοσιακούς χορούς από χορευτικά συγκροτήματα πολιτιστικών συλλόγων και του Πανεπιστημίου Πατρών.
