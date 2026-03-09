Μητσοτάκης: Η Κύπρος δεν είναι και δεν θα μείνει ποτέ μόνη

Ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης στην Κύπρο εν μέσω του πολέμου στο Ιράν έστειλαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης που πραγματοποίησαν τριμερή συνάντηση στην αεροπορική βάση της Πάφου

«Η Κυπριακή Δημοκρατία της ευρωπαϊκής οικογένειας δεν ήταν και δεν θα μείνει ποτέ μόνη» διεμήνυσε ο πρωθυπουργός, με τον Γάλλο πρόεδρο να ξεκαθαρίζει ότι «όποιος επιτίθεται στην Κύπρο, επιτίθεται στην Ευρώπη». Μετά τις κοινές τους δηλώσεις, Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χριστοδουλίδης θα επιθεωρήσουν τα τέσσερα F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας που έχει στείλει η Ελλάδα για την προστασία της Κύπρου ενώ ο Γάλλος πρόεδρος θα επισκεφθεί το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκολ» που πλέει νότια της Κρήτης.

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης αφού ευχαρίστησε τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για την παρουσία τους, τόνισε στις δηλώσεις του, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τριμερούς συνάντησης, ότι η Ελλάδα, η Γαλλία και η Κύπρος στέλνουν το μήνυμα ότι η Ευρώπη είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει την ασφάλεια των κρατών μελών της και να εργαστεί για την σταθερότητα στην περιοχή.

«Η παρουσία σας σήμερα στην Πάφο έχει ουσιαστική σημασία για την Κύπρο και για την Ευρώπη» είπε και πρόσθεσε ότι η ασφάλεια της Κύπρου σημαίνει συλλογική ευθύνη και ασφάλεια της Ευρώπης. «Αγαπητέ Κυριάκο δεν χρειάζεται να ερμηνεύσω τους λόγους που η παρουσία των F-16 και των δυο φρεγατών συγκίνησαν όλους μας, και ανέδειξαν του ιστορικούς δεσμούς που ενώνουν Κύπρο και Ελλάδα και την βεβαιότητα ότι στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον» είπε ο κ. Χριστοδουλίδης απευθυνόμενος στον Έλληνα πρωθυπουργό, ενώ απευθυνόμενος στον Γάλλο Πρόεδρο είπε ότι η ανταπόκριση του με τη φρεγάτα και το αντιαεροπορικό σύστημα Μιστράλ, απέδειξε ότι η Γαλλία είναι στρατηγικός σύμμαχος της Κύπρου. Είπε επίσης ότι αυτή η αλληλεγγύη αναδεικνύει την κοινή πεποίθηση για την ανάγκη σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή.

Ο κ. Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε τους πρωθυπουργούς της Ιταλίας και της Ισπανίας για την στήριξη τους λέγοντας ότι αποδεικνύουν με αποφασιστικότητα τι σημαίνει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, και συμβάλλουν με τη βοήθεια τους στη σταθερότητα και την ασφάλεια της περιοχής στέλνοντας μήνυμα για των δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει η Ευρώπη, λαμβάνοντας υπόψη τα γεωπολιτικά δεδομένα.

«Οι εξελίξεις μας υπενθυμίζουν πως οτιδήποτε γίνεται στη Μέση Ανατολή επηρεάζει την Ευρώπη την ενεργειακή σταθερότητα, τις μεταναστευτικές ροές και το συλλογικό ευρωπαϊκό μέλλον» είπε ο κ. Χριστοδουλίδης επισημαίνοντας ότι η ΕΕ πρέπει να εμπλακεί πιο ενεργά στην ευρύτερη περιοχή.

«Η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ξεκάθαρη: δεν εμπλεκόμαστε σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, παραμένουμε στον ανθρωπιστικό ρόλο που υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα ως μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Ξέρουμε τι σημαίνει πόλεμος είμαστε θύμα μιας παράνομης εισβολής γι' αυτό κάθε μας ενέργεια αποσκοπεί στην διασφάλιση της ειρήνης» κατέληξε ο κ. Χριστοδουλίδης.

Εμ. Μακρόν: Όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο επιτίθεται στην Ευρώπη

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στις δηλώσεις του εξέφρασε τη στήριξη του στην Κυπριακή Δημοκρατία και είπε ότι «βρίσκομαι εδώ για να σας πω ότι όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο επιτίθεται στην Ευρώπη». Το Κυπριακό, -είπε, απευθυνόμενος στον κ. Χριστοδουλίδη- «είναι πολύ σημαντικό θέμα όχι μόνο για εσάς και την Ελλάδα αλλά και για τη Γαλλία και δείχνει τη σημασία της εταιρικής σχέσης που έχουμε».

Ο κ. Μακρόν σημείωσε ότι πίσω από το κείμενο που υπογράψανε οι τρεις ηγέτες «υπάρχει η δέσμευση μας και η στρατιωτική μας παρουσία. Η επίθεση με ντρόουν μας οδήγησε να στείλουμε αντιαεροπορικό σύστημα και την φρεγάτα» είπε και χαιρέτισε τις άλλες χώρες που έχουν συνδράμει.

Όπως είπε ο Γάλλος πρόεδρος το αεροπλανοφόρο Σαρλ Ντε Γκωλ βρίσκεται πολύ κοντά στην Κύπρο και σκοπός της παρουσίας του είναι η ενίσχυση της αεράμυνας του νησιού. Πρόσθεσε ότι οι επιθέσεις στράφηκαν κατά γειτονικών χωρών και εξέφρασε την αλληλεγγύη του σε αυτές. Είπε ότι η Γαλλία θέλει να διασφαλίσει την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, συνεργάζεται στενά με την Ελλάδα και η επιχείρηση «Ασπίδα» που ηγείται η Ελλάδα είναι η απτή απόδειξη αυτής της συνεργασίας.

Τέλος, είπε ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά ανησυχητική και ο σκοπός του είναι να σταματήσει η Χεσμπολάχ οποιαδήποτε επίθεση κατά του Ισραήλ, και το Ισραήλ κατά του Λιβάνου.