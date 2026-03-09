Στην Πάφο ο Κυρ. Μητσοτάκης - Σε εξέλιξη η συνάντηση με Μακρόν και Χριστοδουλίδη

Σε εξέλιξη βρίσκεται η τριμερής συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη, Εμάνουελ Μακρόν και Νίκου Χριστοδουλίδη.

Νωρίτερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Πάφου, όπου τον υποδέχτηκε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ενώ λίγο αργότερα έφτασε και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Ο πρωθυπουργός που συνοδεύεται και από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, κατευθύνθηκαν στον χώρο όπου θα γίνει η συνάντηση.

Μετά και την τριμερή συνάντηση, θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις, ενώ στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Χριστοδουλίδης θα επιθεωρήσουν τα αεροσκάφη F-16 που βρίσκονται στην αεροπορική βάση της Πάφου.