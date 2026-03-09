Η Δημοτική Αρχή Πάτρας στη σημερινή κινητοποίηση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας,στη διασταύρωση της Ανδραβίδας.

Η Δημοτική Αρχή Πάτρας συμμετέχει στη σημερινή κινητοποίηση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, π στις 6 μ.μ. στη διασταύρωση της Ανδραβίδας.

Στην ανακοίνωσή της αναφέρει:

Άλλη μια πρόβα πολέμου είναι σε εξέλιξη στην περιοχή μας, την ώρα που οι πολεμικές συγκρούσεις κλιμακώνονται και η Μέση Ανατολή φλέγεται για τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, τους δρόμους μεταφοράς της ενέργειας και τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, με τους λαούς και μικρά παιδιά να πληρώνουν για μια ακόμη φορά με το αίμα τους αυτούς τους ανταγωνισμούς.

Πολεμικά σενάρια και πρόβες πολέμου, που υλοποιούνται με ολέθριες συνέπειες για τους λαούς, με τη συμμετοχή των κρατών μελών της ΕΕ, στις στρατιωτικές επιθέσεις και επεμβάσεις του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ.



Οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα μεταξύ τους και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους λαούς όλου του κόσμου που έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με τη φρίκη του πολέμου.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 2 Μάρτη η ΝΑΤΟική άσκηση «Ηνίοχος 2026», με έδρα την 117 ΠΜ της Πολεμικής Αεροπορίας στην Αδραβίδα και τη συμμετοχή αποστολών από τη Γαλλία, τη Σλοβενία και την Αλβανία και «παρατηρητές» τις Γερμανία, Σερβία, Γεωργία και Ινδία, ενώ με ειδικές δυνάμεις παίρνει μέρος και η Πολωνία.

Κανένας εφησυχασμός! Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο! Να μην επιτραπεί η μετατροπή της χώρας μας σε πολεμικό ορμητήριο και στόχο αντιποίνων.

Η Δημοτική Αρχή συμμετέχει στην κινητοποίηση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, που θα τη Δευτέρα 9 Μάρτη στις 6 μ.μ. στη διασταύρωση της Ανδραβίδας.

Απαιτούμε:

· Να κλείσουν όλες οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις στη χώρα, να επιστρέψουν τώρα όλες οι μονάδες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και το προσωπικό τους που βρίσκονται εκτός των συνόρων, ποτέ ξανά πυρηνικά όπλα στον Άραξο, ούτε σκέψη για την επιστροφή τους.

· Άμεση απεμπλοκή της Ελλάδας από τους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

· Κανένας Έλληνας στρατιωτικός έξω από την χώρα.