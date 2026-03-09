Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πρεμιέρα στις 16 Μαρτίου - Οι κλιμακωτές εκπτώσεις στον φόρο εισοδήματος

H περίοδος υποβολής των φορολογικών δηλώσεων αρχίζει από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου έως και 15 Ιουλίου, ενώ αναμένονται και τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ για το 2026.

Ο φόρος εισοδήματος θα εξοφληθεί σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου 2026 και την τελευταία έως τις 28 Φεβρουαρίου 2027.

Παράλληλα, προβλέπονται κλιμακωτές εκπτώσεις για όσους πληρώσουν τον φόρο εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου. Συγκεκριμένα, όσοι υποβάλουν τη δήλωσή τους μέχρι τις 30 Απριλίου θα έχουν έκπτωση 4%, μέχρι τις 15 Ιουνίου έκπτωση 3% και μέχρι τις 15 Ιουλίου έκπτωση 2%.

Περίπου 1,5 εκατομμύριο δηλώσεις θα είναι προσυμπληρωμένες. Το σύστημα ανοίγει στις 16 Μαρτίου και, εφόσον δεν γίνουν αλλαγές, οι δηλώσεις θα οριστικοποιηθούν αυτόματα έως τις 27 Απριλίου.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά ορισμένα στοιχεία: τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις, τα έσοδα από ενοίκια που μεταφέρονται από τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια στο έντυπο Ε2 και στο Ε1, καθώς και τυχόν δωρεές χρημάτων από συγγενείς πρώτου βαθμού που έχουν δηλωθεί στο myProperty και πρέπει να συμπληρωθούν στη δήλωση. Επίσης, αν τα τεκμήρια είναι υψηλότερα από τα εισοδήματα, μπορεί να χρειαστεί δήλωση ανάλωσης κεφαλαίου.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στον έλεγχο των κωδικών 049-050 για την κάλυψη του αφορολόγητου μέσω ηλεκτρονικών δαπανών, καθώς και στο αν έχουν δηλωθεί σωστά τα παιδιά ως προστατευόμενα μέλη.