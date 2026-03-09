Συνεδρίαση η ΠΟΔΕ για το έργο της μεταφοράς των μαθητών στην Π.Ε. Αχαΐας

Θέματα που αφορούν την μετακίνηση των μαθητών προς και από τα σχολεία τους συζητήθηκαν εκτενώς, σήμερα, Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026, στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΠΟΔΕ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Τη συνεδρίαση συγκάλεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, ενώ συμμετείχαν υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας καθώς και εκπρόσωποι εμπλεκόμενων φορέων.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκαν ζητήματα που σχετίζονται με την ομαλή και ασφαλή μεταφορά των μαθητών, την καλύτερη οργάνωση των δρομολογίων, αλλά και τις ανάγκες που έχουν προκύψει κατά τη φετινή χρονιά.

Ο κ. Ζαΐμης τόνισε ότι η Π.Ε. Αχαΐας εργάζεται καθημερινά για το έργο της μεταφοράς των μαθητών προσπαθώντας να βελτιώνει συνεχώς την υπηρεσία. «Παρακολουθούμε στενά τα προβλήματα που παρουσιάζονται, θέτουμε νέους στόχους και παρεμβαίνουμε όπου χρειάζεται και είναι εφικτό. Μας ενδιαφέρει η ασφάλεια των μαθητών και η εξυπηρέτηση των οικογενειών», δήλωσε ο κ. Ζαΐμης.

Τέλος, όλοι συμφώνησαν να συνεχίσουν να συνεργάζονται εποικοδομητικά προκειμένου να αντιμετωπίζονται άμεσα τυχόν προβλήματα που παρουσιάζονται. Η ΠΟΔΕ θα συνεδριάσει εκ νέου το προσεχές διάστημα, ώστε να υπάρξει επικαιροποίηση των θεμάτων αφού, όπως επισημάνθηκε, κοινός στόχος είναι οι μαθητές να φθάνουν εγκαίρως και με ασφάλεια από το σπίτι τους στο σχολείο τους και αντίστροφα. Παρόντες στη σύσκεψη ήταν ο Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Παιδείας & Δια βίου μάθησης της ΠΔΕ, εκπρόσωπος της Π.Δ.Π.Ε. & Δ.Ε.Δ.Ε. και εκπρόσωπος της Π.Ε.Δ.Δ.Ε.