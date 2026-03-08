Τι μπορείτε να πάρετε - και τι όχι - από ένα δωμάτιο ξενοδοχείου

Τα δωμάτια των ξενοδοχείων είναι γεμάτα μικρά αντικείμενα που κάνουν τη διαμονή πιο άνετη και συχνά... χωράνε εύκολα στη βαλίτσα.

Το ερώτημα, όμως, παραμένει: ποια από αυτά επιτρέπεται πραγματικά να πάρει κανείς μαζί του και ποια θεωρούνται κλοπή; Επειδή τα περισσότερα ξενοδοχεία δεν παρέχουν σαφή λίστα με το τι είναι δωρεάν και τι όχι, δύο ειδικοί στην εθιμοτυπία και τη φιλοξενία - η Diane Gottsman, ιδρύτρια της Protocol School of Texas, και ο ξενοδόχος Brandon Crudup από το Station House Inn στο Lake Tahoe - εξηγούν τι ισχύει.

Τι θεωρείται αποδεκτό να πάρετε μαζί σας

Αν έχετε βάλει στη βαλίτσα τις παντόφλες του δωματίου, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Σύμφωνα με τον Brandon Crudup, οι παντόφλες θεωρούνται αναλώσιμες και προορίζονται για προσωπική χρήση, άρα είναι απολύτως εντάξει να τις πάρετε φεύγοντας.

Το ίδιο ισχύει και για τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας. Η Diane Gottsman εξηγεί ότι τα μικρά μπουκαλάκια κρέμας σώματος, σαμπουάν, μαλακτικού και σαπουνιού περιλαμβάνονται στην τιμή του δωματίου και οι επισκέπτες μπορούν να τα πάρουν χωρίς δεύτερη σκέψη. Όπως λέει, αυτά τα προϊόντα είναι από τα πιο δημοφιλή «αναμνηστικά» μιας διαμονής.

Αντικείμενα όπως βαμβάκι, ραπτικά κιτ, σημειωματάρια, καρτ ποστάλ, στυλό με το λογότυπο του ξενοδοχείου και οι πλαστικές σακούλες για το καθαριστήριο θεωρούνται επίσης αντικείμενα που μπορείτε να πάρετε μαζί σας. Το ίδιο ισχύει και για τις κάψουλες καφέ ή τα φακελάκια τσαγιού, εφόσον θέλετε να τα χρησιμοποιήσετε στο σπίτι ή να απολαύσετε το ίδιο ρόφημα αργότερα.

Επιπλέον, αν στο δωμάτιο σας περιμένει ένα καλάθι καλωσορίσματος με λιχουδιές και σχετικό σημείωμα από το ξενοδοχείο, αυτό θεωρείται δώρο και μπορείτε να το πάρετε χωρίς ενδοιασμό.

Τα αντικείμενα που δημιουργούν σύγχυση

Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένα αντικείμενα που δεν είναι ξεκάθαρο αν είναι δωρεάν ή όχι. Η Diane Gottsman αναφέρει ως χαρακτηριστικό παράδειγμα το εμφιαλωμένο νερό: αν δεν αναγράφει ρητά ότι είναι «complimentary», καλό είναι να το ελέγξετε. Το ίδιο ισχύει και για τα σνακ που βρίσκονται έξω από το μίνι μπαρ - τσιπς, καραμέλες ή μικρά μπουκάλια σαμπάνιας - τα οποία συχνά χρεώνονται ξεχωριστά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η διπλή επιβεβαίωση είναι η ασφαλέστερη επιλογή.

Τι απαγορεύεται να πάρετε αυστηρά

Όσο δελεαστικές κι αν είναι, οι ρόμπες του ξενοδοχείου δεν περιλαμβάνονται στα δωρεάν αντικείμενα. Ο Brandon Crudup τονίζει ότι, παρότι είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς, οι ρόμπες χρεώνονται σχεδόν πάντα αν λείψουν από το δωμάτιο. Αν κάποιος θέλει πραγματικά να αποκτήσει μία, τα περισσότερα ξενοδοχεία διαθέτουν επιπλέον αποθέματα προς πώληση.

Στη λίστα των «απαγορευμένων» περιλαμβάνονται επίσης οι πετσέτες, τα μαξιλάρια, τα σουβέρ, τα τηλεχειριστήρια και - όσο κι αν φαίνεται απίστευτο - οι μπαταρίες τους. Η Diane Gottsman προσθέτει ότι δεν πρέπει να παίρνει κανείς την καφετιέρα, τις ομπρέλες, τα φλιτζάνια και τα κουταλάκια που συνοδεύουν την υπηρεσία απογευματινού τσαγιού, τα βιβλία κοκτέιλ ή τις υφασμάτινες σακούλες με μονογράμματα που βρίσκονται στην ντουλάπα.

Όπως λέει χαρακτηριστικά, ένας βασικός κανόνας είναι πως «αν είναι βιδωμένο στον τοίχο ή κρέμεται από καλώδιο, είναι σίγουρο ότι απαγορεύεται το πάρετε».

Και αν πάρετε κάτι κατά λάθος;

Αν, για παράδειγμα, βρεθείτε με μερικές πετσέτες παραλίας στη βαλίτσα σας χωρίς να το καταλάβετε, η Diane προτείνει να καλέσετε τη ρεσεψιόν και να ρωτήσετε αν πρέπει να τις επιστρέψετε. «Συχνά η απάντηση είναι ναι, και μερικές φορές όχι, αλλά ποτέ δεν ξέρετε μέχρι να ρωτήσετε», λέει. «Και θα νιώσετε καλύτερα όταν η ενοχή για την παράβαση βγει στο φως».

Με πληροφορίες από Independent