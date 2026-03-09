Ελληνικής διαχείρισης πετρελαιοφόρο διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ

Ένα ελληνικών συμφερόντων πετρελαιοφόρο διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ μεταφέροντας φορτίο αργού πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία με προορισμό την Ινδία, σύμφωνα με αναλύσεις των πλατφορμών παρακολούθησης πλοίων Kpler και Lloyd’s List Intelligence που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα.

Όπως γράφει το Reuters, εκατοντάδες πλοία παραμένουν αγκυροβολημένα και στις δύο πλευρές των στενών εν μέσω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, ενώ οι αγορές πετρελαίου και ναυτιλίας αναζητούν οποιαδήποτε ένδειξη ανάκαμψης των διελεύσεων μέσω της κρίσιμης υδάτινης οδού, από την οποία διέρχεται μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πετρελαίου.

Το δεξαμενόπλοιο Shenlong, τύπου Suezmax και χωρητικότητας 1 εκατομμυρίου βαρελιών, φόρτωσε αργό πετρέλαιο στο λιμάνι Ras Tanura της Σαουδικής Αραβίας, όπως έδειξαν ξεχωριστά δεδομένα από την πλατφόρμα MarineTraffic.

Το πλοίο κατέγραψε για τελευταία φορά τη θέση του εντός των στενών στις 8 Μαρτίου, προτού ενημερώσει τη θέση του δηλώνοντας ότι πλέει προς το ινδικό λιμάνι της Βομβάης, σύμφωνα με τα στοιχεία. Η διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου, η Dynacom με έδρα την Αθήνα, δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Στα ύψη οι τιμές του πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν πάνω από τα 119 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα, φτάνοντας σε επίπεδα που είχαν να παρατηρηθούν από τα μέσα του 2022, καθώς ορισμένοι παραγωγοί του Κόλπου περιέκοψαν τις προμήθειες και οι φόβοι για παρατεταμένη διακοπή των ναυτιλιακών δρομολογίων κυρίευσαν την αγορά.

«Όλα τα μέρη χωρίς εξαίρεση, και επαναλαμβάνω, χωρίς εξαίρεση, πρέπει να σέβονται την ελευθερία της ναυσιπλοΐας», δήλωσε τη Δευτέρα ο Arsenio Dominguez, Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), της ναυτιλιακής υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών. «Πρέπει να εκφράσω τη σοβαρή μου ανησυχία σχετικά με τις πρόσφατες επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ», ανέφερε σε συνάντηση του IMO στο Λονδίνο.

Δύο δεξαμενόπλοια μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου που συνδέονται με το Ιράν πραγματοποίησαν ξεχωριστά ταξίδια μέσω του Ορμούζ τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με αναλύσεις των Kpler και Lloyd’s List Intelligence. Τουλάχιστον πέντε δεξαμενόπλοια φορτωμένα με περίπου 11 εκατομμύρια βαρέλια αργού έχουν αποπλεύσει από ιρανικά λιμάνια από τότε που ξεκίνησαν οι αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, ενώ μετακινούνται επίσης και φορτία υγροποιημένου πετρελαϊκού αερίου (LPG), όπως δήλωσαν την Παρασκευή αναλυτές παρακολούθησης πλοίων και έμποροι.

Τέσσερα ξεχωριστά supertankers, το καθένα εκ των οποίων μεταφέρει 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και τελεί υπό τη διαχείριση του ιρανικού ομίλου δεξαμενόπλοιων NITC —ο οποίος υπόκειται σε κυρώσεις και συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν— έφτασαν στα ύδατα γύρω από τη Σιγκαπούρη τη Δευτέρα, έχοντας αποπλεύσει από το Ιράν πριν από τις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με ανάλυση της αμερικανικής οργάνωσης United Against Nuclear Iran, η οποία παρακολουθεί την κίνηση των ιρανικών δεξαμενόπλοιων μέσω δορυφορικής παρακολούθησης πλοίων.