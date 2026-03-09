Πάτρα: Η Μέλπω που σώθηκε από τη μεγάλη φωτιά και έγινε viral, γέννησε ένα μικρό προβατάκι, τη Χαλβά

Στάχτες, καμένα τοπία και νεκρά ζώα άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το περασμένο καλοκαίρι στην Πάτρα.

Πυροσβέστες και εθελοντές έδωσαν μάχη με τις φλόγες προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά και να σώσουν κατοικίες, περιουσίες αλλά και ζώα που βρέθηκαν στο πέρασμά της.

Ανάμεσα στις εικόνες που έκαναν τον γύρο του κόσμου εκείνες τις ημέρες, ξεχώρισε μια φωτογραφία του φωτορεπόρτερ Θανάση Σταυράκη για το Associated Press. Σε αυτήν αποτυπωνόταν η στιγμή που ένας νεαρός εθελοντής μετέφερε πάνω στο μηχανάκι του ένα πρόβατο, προσπαθώντας να το απομακρύνει από τη φωτιά, μέσα σε πυκνούς καπνούς και μια αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Το πρόβατο εκείνο ονομαζόταν Μέλπω και ήταν ένα από τα ζώα που διασώθηκαν από την περιοχή της πυρκαγιάς. Μαζί με άλλα ζώα μεταφέρθηκε στη Vegan Farm στην Αθήνα, όπου φιλοξενείται και φροντίζεται μέχρι σήμερα.

Ωστόσο, αυτό που δεν γνώριζαν πολλοί την περίοδο της διάσωσης ήταν ότι η Μέλπω ήταν έγκυος. Μήνες αργότερα, στο ασφαλές περιβάλλον της φάρμας, έφερε στον κόσμο ένα υγιές προβατάκι, το οποίο ονομάστηκε Χαλβά.

Η γέννηση της μικρής Χαλβά αποτελεί μια αισιόδοξη εξέλιξη μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, δείχνοντας πως ακόμη και μέσα από την τραγωδία μπορεί να προκύψει μια νέα αρχή.

Ποια είναι η Vegan Farm

Η Vegan Farm στην Αθήνα λειτουργεί ως καταφύγιο για περισσότερα από 180 ζώα που έχουν διασωθεί από πυρκαγιές, κακοποίηση ή από τις δύσκολες συνθήκες της βιομηχανικής εκτροφής. Στον χώρο φιλοξενούνται μεταξύ άλλων γουρούνια, κατσίκες, κουνέλια και χήνες, τα οποία πλέον ζουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον, μακριά από φόβο και εγκατάλειψη.

Στόχος της φάρμας δεν είναι μόνο να προσφέρει ένα προσωρινό καταφύγιο, αλλά να εξασφαλίσει στα ζώα αυτά μια ζωή με φροντίδα, αξιοπρέπεια και σεβασμό.