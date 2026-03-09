Axios: Δυσφορία των ΗΠΑ για τις ισραηλινές επιθέσεις σε αποθήκες πετρελαίου στο Ιράν

Οι επιθέσεις του Ισραήλ σε 30 ιρανικές αποθήκες καυσίμων το Σάββατο (7/3) υπερέβησαν κατά πολύ ό,τι αναμέναν οι ΗΠΑ όταν ενημερώθηκαν εκ των προτέρων από το Ισραήλ, προκαλώντας την πρώτη σημαντική διαφωνία μεταξύ των συμμάχων από την έναρξη του πολέμου πριν από οκτώ ημέρες, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, Ισραηλινό αξιωματούχο και πηγή με γνώση των γεγονότων.

Όπως αναφέρει το Axios, οι ΗΠΑ ανησυχούν ότι οι ισραηλινές επιθέσεις σε υποδομές που εξυπηρετούν απλούς Ιρανούς μπορεί να γυρίσουν στρατηγικά μπούμερανγκ, ενισχύοντας την κοινωνία του Ιράν να στηρίξει το καθεστώς και αυξάνοντας τις τιμές του πετρελαίου.

Οι επιθέσεις του ισραηλινού αεροπορικού σώματος το Σάββατο προκάλεσαν μεγάλες πυρκαγιές στην Τεχεράνη, με φλόγες ορατές για μίλια και τον καπνό να σκεπάζει την πρωτεύουσα.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι οι αποθήκες καυσίμων «χρησιμοποιούνται από το ιρανικό καθεστώς για την προμήθεια καυσίμων σε διάφορους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών του οργάνων».

Ένας Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι επιθέσεις είχαν ως στόχο εν μέρει να στείλουν μήνυμα στο Ιράν να σταματήσει να στοχεύει πολιτικές υποδομές του Ισραήλ.

Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο ισραηλινός στρατός είχε ενημερώσει τις ΗΠΑ πριν από τις επιθέσεις. Όμως ένας Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι το αμερικανικό στρατιωτικό επιτελείο αιφνιδιάστηκε από το πόσο ευρύ ήταν το πλήγμα.

«Δεν νομίζουμε ότι ήταν καλή ιδέα», δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος είπε ότι το μήνυμα των ΗΠΑ προς το Ισραήλ ήταν «WTF».

Παρότι οι εγκαταστάσεις που χτυπήθηκαν δεν είναι μονάδες παραγωγής πετρελαίου, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι τα πλάνα με τις φλεγόμενες αποθήκες μπορεί να ταράξουν τις αγορές πετρελαίου και να ωθήσουν τις τιμές της ενέργειας ακόμη υψηλότερα.