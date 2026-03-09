Δύο τραυματίες μετά από καραμπόλα τριών οχημάτων στην Αθηνών-Κορίνθου

Καραμπόλα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (9/3) στην Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος της Νέας Περάμου, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Όπως αναφέρει το korinthostv.gr, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες τρία οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα.

Και τα τρία οχήματα έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές