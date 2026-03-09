Πάτρα: Τραυματισμός 15χρονου από κροτίδα έξω από σχολείο στην Παραλία

Μετά τις απαραίτητες εξετάσεις κρίθηκε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ακρωτηριασμού και υποβλήθηκε σε συρραφή των τραυμάτων.
Σοβαρό περιστατικό με κροτίδα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (9/3) στην Παραλία Πατρών, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 15χρονου μαθητή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος επιχείρησε να ανάψει την κροτίδα που φέρεται να είχε βρει νωρίτερα έξω από το ΕΠΑΛ Παραλίας. Ωστόσο, η κροτίδα εξερράγη στα χέρια του πριν προλάβει να την πετάξει, προκαλώντας του τραυματισμούς.
Ο 15χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τραυματισμό σε τρία δάχτυλα του χεριού του. Μετά τις απαραίτητες εξετάσεις κρίθηκε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ακρωτηριασμού και υποβλήθηκε σε συρραφή των τραυμάτων.
Για την υπόθεση ενημερώθηκε η Ασφάλεια Πατρών, αστυνομικοί της οποίας διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού. Παράλληλα, συνελήφθη η μητέρα του ανήλικου με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.
