Η Αυστραλία έδωσε άσυλο σε 5 Ιρανές ποδοσφαιρίστριες

Η Αυστραλία συμφώνησε να χορηγήσει την Τρίτη (10/3) βίζες σε πέντε παίκτριες της εθνικής γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν για να παραμείνουν στη χώρα, μετά από παρέμβαση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προέτρεψε τις αυστραλιανές αρχές να μην τις στείλει πίσω στην Τεχεράνη λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά τους.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Τόνι Μπερκ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας είναι επίσης ευπρόσδεκτα να παραμείνουν στην Αυστραλία. Η ομάδα βρίσκεται στη χώρα για τη διοργάνωση του Asian Cup.

Ο Τραμπ ανέφερε τη Δευτέρα (9/3) ότι είχε μιλήσει με τον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανίζε, σχετικά με την ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν, μετά τις αναφορές ότι πέντε παίκτριες είχαν ζητήσει άσυλο στην Αυστραλία.

Οι ποδοσφαιρίστριες είχαν ζητήσει προστασία μετά τον σάλο με τον ύμνο

Υπενθυμίζεται πως τα πέντε μέλη της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν φέρεται να αρνήθηκαν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από το Κύπελλο Ασίας Γυναικώ και είχαν ήδη βρεθεί στο στόχαστρο επικρίσεων, και σύμφωνα με δημοσιεύματα, χαρακτηρίστηκαν «προδότριες».

Σήμερα, εκτυλίχθηκαν σκηνές έντασης στο ξενοδοχείο της αποστολής, στη Χρυσή Ακτή του Κουίνσλαντ, όπου διαμένει η ομάδα. Όπως μεταδίδει ο Guardian, εκεί είχαν συγκεντρωθεί διαδηλωτές κατά του ιρανικού καθεστώτος, τη στιγμή που οι παίκτριες ετοιμάζονταν να επιβιβαστούν στο λεωφορείο που θα τις μετέφερε στο αεροδρόμιο για την επιστροφή τους στο Ιράν.

Το ίδιο βράδυ έγινε γνωστό ότι πέντε από τις ποδοσφαιρίστριες κατάφεραν να ξεφύγουν από τους επιτηρητές του καθεστώτος και βρίσκονται πλέον υπό την προστασία της ομοσπονδιακής αστυνομίας της Αυστραλίας.

Επικαλούμενες πηγές από την ιρανοαυστραλιανή κοινότητα, οι εφημερίδες του ομίλου Nine ανέφεραν ότι οι γυναίκες «λαμβάνουν υποστήριξη» από τις αρχές. «Η αστυνομία τις έχει μεταφέρει σε ασφαλές μέρος», δήλωσε στην Nine ο Χαντί Καρίμι, ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα με έδρα το Μπρίσμπεϊν. «Είναι σπουδαίο. Είναι πραγματικά απίστευτο».

Χαοτικές σκηνές και αιτήματα ασύλου

Σύμφωνα με το news.com, στο ξενοδοχείο Royal Pines επικράτησαν «χαοτικές σκηνές», καθώς οι συνοδοί της ομάδας έσπευσαν στο λόμπι αναζητώντας τις παίκτριες που είχαν εξαφανιστεί.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι το Υπουργείο Εσωτερικών της Αυστραλίας έχει ήδη ξεκινήσει να επεξεργάζεται αιτήματα ασύλου από τις γυναίκες, έπειτα από «μυστικές συνομιλίες» με τις παίκτριες. Οι επαφές αυτές φέρεται να ξεκίνησαν μετά την ήττα της ομάδας με 2-0 από τις Φιλιππίνες, σε αγώνα που διεξήχθη στη Ρομπίνα την Κυριακή το βράδυ και σήμανε τον αποκλεισμό του Ιράν από τη διοργάνωση.

Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας, Τόνι Μπερκ, ταξίδεψε τη Δευτέρα στο Κουίνσλαντ για να συναντήσει τις παίκτριες, ενώ αναμένεται να προχωρήσει σε επίσημη δήλωση την Τρίτη.

Την Κυριακή, διαδηλωτές μπλόκαραν για λίγο το λεωφορείο της ομάδας καθώς αποχωρούσε από το στάδιο, υψώνοντας προς τις παίκτριες το διεθνές σήμα κινδύνου: μια γροθιά που κλείνει με τον αντίχειρα κάτω από τα τέσσερα δάχτυλα και έπειτα ανοίγει ξανά.

Φάνηκε ότι ορισμένες από τις ποδοσφαιρίστριες προσπάθησαν να ανταποδώσουν τη χειρονομία.

Επί του ζητήματος έκανε παρέμβαση και ο Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος, μέσω ανάρτησης στα TruthSocial, έγραψε με κεφαλαία τη λέξη “ΆΣΥΛΟ”, υπονοώντας να δοθεί στις αθλήτριες άσυλο, όπως έχουν ζητήσει.

Ο πρόεδρος του συνδικάτου ποδοσφαιριστών Fifpro για την Ασία, Μπο Μπους, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η οργάνωση βρίσκεται σε επαφή με την αυστραλιανή κυβέρνηση, τη FIFA και την Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου «ώστε να ασκηθεί κάθε δυνατή πίεση» για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των παικτριών.

Όπως υπογράμμισε, οι ίδιες πρέπει να έχουν «τον έλεγχο των αποφάσεων για το τι θα συμβεί από εδώ και πέρα» -συμπεριλαμβανομένου του αν θα παραμείνουν στην Αυστραλία ή θα επιλέξουν να φύγουν- ενώ η ασφάλειά τους πρέπει να διασφαλιστεί τόσο τώρα όσο και σε περίπτωση επιστροφής τους στο Ιράν.

«Αυτό θα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Όμως η FIFA έχει θεσμική υποχρέωση σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα να ασκήσει την επιρροή της. Και αναμένουμε να το πράξει», δήλωσε χαρακτηριστικά.