ΕΝΦΙΑ 2026: Έρχονται τα εκκαθαριστικά, ποιοι πληρώνουν λιγότερα και ποιοι περισσότερα

Θέμα ημερών είναι η ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ για το 2026, με τον «λογαριασμό» του φόρου ακινήτων να φτάνει σε περίπου 7,3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες μέσα στις πρώτες ημέρες της εβδομάδας.

Σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα, έως τις 10 Μαρτίου η ΑΑΔΕ θα έχει αποστείλει τα εκκαθαριστικά για έναν φόρο συνολικού ύψους 2,3 δισ. ευρώ, ο οποίος θα εξοφληθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη να καταβάλλεται έως τις 31 Μαρτίου 2026 και την τελευταία τον Φεβρουάριο του 2027.

Τα φετινά εκκαθαριστικά αναμένεται να είναι «πολλών ταχυτήτων», καθώς περίπου δύο στους δέκα ιδιοκτήτες θα δουν μειωμένο φόρο σε σχέση με πέρυσι, ενώ σημαντικές διαφοροποιήσεις θα υπάρξουν για περίπου ένα εκατομμύριο φορολογούμενους λόγω νέων ρυθμίσεων που προβλέπουν μειώσεις, εκπτώσεις ή ακόμη και πλήρη απαλλαγή από τον φόρο για συγκεκριμένες κατηγορίες.

Στους κερδισμένους της φετινής εκκαθάρισης βρίσκονται οι ιδιοκτήτες που έχουν ασφαλίσει την κατοικία τους έναντι σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας.

Για κατοικίες αντικειμενικής αξίας έως 500.000 ευρώ η έκπτωση φτάνει στο 20% από 10% που ίσχυε πέρυσι, ενώ για ακίνητα μεγαλύτερης αξίας η έκπτωση παραμένει στο 10%, με την προϋπόθεση η ασφάλιση να έχει γίνει για τουλάχιστον τρεις μήνες μέσα στο 2025.

Παράλληλα, μειωμένος κατά 50% θα είναι ο φόρος για κύριες κατοικίες σε περισσότερους από 13.000 μικρούς οικισμούς της χώρας με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους – ή έως 1.700 κατοίκους σε Έβρο, Δυτική Μακεδονία και παραμεθόριες περιοχές – με εξαίρεση τους οικισμούς της Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

Η ρύθμιση αφορά περίπου ένα εκατομμύριο κύριες κατοικίες με αντικειμενική αξία έως 400.000 ευρώ, για τις οποίες προβλέπεται πλήρης κατάργηση του φόρου από το 2027.

Έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ θα έχουν και τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, εφόσον πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Συγκεκριμένα, το φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος, η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 85.000 ευρώ για άγαμο, τις 150.000 ευρώ για έγγαμο ή μονογονεϊκή οικογένεια και τις 200.000 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά.

Μηδενικός θα είναι και φέτος ο ΕΝΦΙΑ για τρίτεκνους και πολύτεκνους, καθώς και για άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, υπό την προϋπόθεση ότι το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ – προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για κάθε μέλος – και ότι η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων δεν ξεπερνά τα 150 τετραγωνικά μέτρα. Εξαιρούνται επίσης από τον φόρο ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Αντίθετα, αυξημένο εκκαθαριστικό αναμένεται να δουν όσοι μέσα στο 2025 απέκτησαν νέα ακίνητα μέσω αγοράς, γονικής παροχής, δωρεάς ή κληρονομιάς, όσοι απέκτησαν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα, αλλά και όσοι προχώρησαν σε τακτοποίηση αυθαίρετων χώρων ή ολοκλήρωσαν την ανέγερση ακινήτων. Για όσους δεν υπήρξε καμία μεταβολή στην περιουσιακή τους κατάσταση το 2025, ο φόρος θα παραμείνει ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.

Η εξόφληση του φόρου μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ έως τις 31 Μαρτίου είτε σε 12 μηνιαίες δόσεις, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα υπαγωγής στην πάγια ρύθμιση έως 24 δόσεων. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται ετήσιο επιτόκιο 5,84%, με ελάχιστη μηνιαία δόση 30 ευρώ, ενώ η ρύθμιση ακυρώνεται εάν μείνουν απλήρωτες δύο συνεχόμενες δόσεις.

Σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες εντοπίσουν λάθη στο εκκαθαριστικό τους, θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ενώ όπου δεν χορηγηθεί αυτόματα κάποια έκπτωση – όπως αυτή της ασφάλισης – η διόρθωση μπορεί να γίνει μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myAADE με αίτηση επανεκκαθάρισης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.