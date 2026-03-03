Τι πρέπει να έχει μέσα ένα σακίδιο έκτακτης ανάγκης- Το βίντεο από τον Ερυθρό Σταυρό

Από ραδιόφωνο με μπαταρίες μέχρι… παιχνίδια για να περνάει η ώρα, περιλαμβάνει η λίστα των πραγμάτων, που σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό πρέπει να είναι μέσα σε ένα σακίδιο έκτακτης ανάγκης.

Η λίστα αυτή, που δημοσιοποιεί ο Ερυθρός Σταυρός, περιλαμβάνει συνολικά 15 πράγματα για το σακίδιο…

Συγκεκριμένα, η λίστα που δόθηκε στη δημοσιότητα έχει ως εξής:

1. Ραδιόφωνο με μπαταρίες (και εφεδρικές μπαταρίες) για να παρακολουθείτε

τις οδηγίες των αρχών.

2. Φάρμακα και τυχόν αναγκαία ιατρικά είδη.

3. Κουτί πρώτων βοηθειών (οινόπνευμα, επιδέσμους, γάζες κλπ.).

4. Βασικά εργαλεία (πολυεργαλείο, ανοιχτήρι, σχοινί κ.λπ.).

5. Τρόφιμα που δεν αλλοιώνονται και δεν χρειάζονται μαγείρεμα (κονσέρβες,

παιδικές τροφές, τροφή για ζώα κ.λπ.).

6. Ζεστά ρούχα και κουβέρτα επιβίωσης.

7. Φακός (με εφεδρικές μπαταρίες), κεριά, αναπτήρας ή σπίρτα.

8. Φορτιστής κινητού τηλεφώνου.

9. Μετρητά (τα ΑΤΜ μπορεί να μη λειτουργούν).

10. Πόσιμο νερό σε επαρκή ποσότητα (6 λίτρα ανά άτομο σε μπουκάλια).

11. Γυαλιά όρασης (εφεδρικό ζευγάρι).

12. Διπλά κλειδιά σπιτιού και αυτοκινήτου.

13. Παιχνίδια για να περνά η ώρα.

14. Φωτοτυπίες βασικών εγγράφων σε αδιάβροχη θήκη (ταυτότητα, συνταγές

φαρμάκων κ.λπ.).

15. Είδη προσωπικής υγιεινής (σαπούνι, οδοντόκρεμα κ.λπ.).

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο σακίδιο έκτακτης ανάγκης, το οποίο θα βοηθήσει τον κάτοχό του να αντιμετωπίσει μια ενδεχόμενη δύσκολη κατάσταση και θα συμβάλει στην επιβίωσή του.