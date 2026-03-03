Back to Top
Έφυγε από τη ζωή ο πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος Γ. Μαργαρίτης

Το «αντίο» του αδελφού του Λεωνίδα Μαργαρίτη, προέδρου της Εταιρείας Λογοτεχνών

Σε ηλικία 81 ετών έφυγε απο τη ζωή την Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου, ο πρωτοψάλτης και λογιστής της Αδελφότητας «Ο Σωτήρ» Κωνσταντίνος Γ. Μαργαρίτης, ύστερα από τετραετή κατ’ οίκον νοσηλεία.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Αχαρνών, προεξάρχοντος του Επισκόπου Θαυμακού Ιακώβου Μπιζαούρτη, ενώ η ταφή πραγματοποιήθηκε στο Β΄ Κοιμητήριο Αθηνών, παρουσία συγγενών, φίλων και πλήθους κληρικών.

Το "αντίο" του αδελφού του Λεωνίδα Μαργαρίτη, προέδρου της Εταιρείας Λογοτεχνών: "Μετά από τεσσάρων ετών οίκοι νοσηλεία, απεβίωσε   σε ηλικία 81 ετών την πρωία  της Κυριακής της Τυροφάγου 22 Φεβρουαρίου ε.ε. ο πρωτοψάλτης και Λογιστής της αδελφότητος «Ο ΣΩΤΗΡ», Κωνσταντίνος Γ. Μαργαρίτης αδελφός του προέδρου της Εταιρείας Λογοτεχνών Λεωνίδα  Μαργαρίτη.

Η νεκρώσιμος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό ναό Αγίου Νικολάου Αχαρνών ενώ η ταφή έγινε  στο Β΄ Κοιμητήριο Αθηνών.

Της εξόδιου ακολουθίας προηγήθηκαν καταθέσεις πλήθους στεφάνων  εκ φυσικών ανθέων   εκ μέρους συγγενών και φίλων που ακολούθησαν τη σορό μέχρι του τάφου ενώ η  Αδελφότητα  Χαλκιτών Αθήνας-Πειραιά   εξέδωσε σχετικό ψήφισμα.

Την  εξόδιο  ακολουθία έψαλλε ομάδα ιερέων και ιεροψαλτών του ναού στον οποίο μέχρι του χρόνου που νόσησε ο μεταστάς έψαλε ως Λαμπαδάριος.

Της εξοδίου ακολουθίας προϊστατο  ο Επίσκοπος Θαυμακού Ιάκωβος Μπιζαούρτης Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Πετράκη, ενώ συμμετείχαν ακόμη  ο προϊστάμενος του ναού Αγίου Νικολάου Αχαρνών  Αρχιμανδρίτης π. Αλέξιος, ο Αρχιμανδρίτης  π. Ανανίας, ο Αρχιμανδρίτης  π. Γεννάδιος  μέλος του Αγίου Βασιλείου του «Σωτήρα» ο πρωτοπρεσβύτερος π. Κανέλλος εφημέριος του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Χαροκόπου, ο  πρωτοπρεσβύτερος π. Δημήτριος  και  ο  πρεσβύτερος  π. Ευάγγελος που υπηρετούν   και αυτοί  στο Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Πατησίων.

Επικήδειο λόγο εκφώνησε ο Επίσκοπος Θαυμακού  Ιάκωβος, ο οποίος εξήρε το ήθος του εκλιπόντος και τις χριστιανικές αρετές που κοσμούσαν τη ζωή του αποβιώσαντος αδελφού μας Κωνσταντίνου.

Μάλιστα  ευχήθηκε όπως ο μεγαλοδύναμος τάξει  την ψυχή  του αγαπημένου μας  Κωνσταντίνου, μετά των αγίων και των δικαίων.

Η ταφή του αγαπημένου μας αδελφού  έγινε  στο Β΄  Κοιμητήριο Αθηνών"

