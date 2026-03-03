Έφυγε από τη ζωή ο πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος Γ. Μαργαρίτης

Το «αντίο» του αδελφού του Λεωνίδα Μαργαρίτη, προέδρου της Εταιρείας Λογοτεχνών
Σε ηλικία 81 ετών έφυγε απο τη ζωή την Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου, ο πρωτοψάλτης και λογιστής της Αδελφότητας «Ο Σωτήρ» Κωνσταντίνος Γ. Μαργαρίτης, ύστερα από τετραετή κατ’ οίκον νοσηλεία.
Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Αχαρνών, προεξάρχοντος του Επισκόπου Θαυμακού Ιακώβου Μπιζαούρτη, ενώ η ταφή πραγματοποιήθηκε στο Β΄ Κοιμητήριο Αθηνών, παρουσία συγγενών, φίλων και πλήθους κληρικών.
Το "αντίο" του αδελφού του Λεωνίδα Μαργαρίτη, προέδρου της Εταιρείας Λογοτεχνών: "Μετά από τεσσάρων ετών οίκοι νοσηλεία, απεβίωσε σε ηλικία 81 ετών την πρωία της Κυριακής της Τυροφάγου 22 Φεβρουαρίου ε.ε. ο πρωτοψάλτης και Λογιστής της αδελφότητος «Ο ΣΩΤΗΡ», Κωνσταντίνος Γ. Μαργαρίτης αδελφός του προέδρου της Εταιρείας Λογοτεχνών Λεωνίδα Μαργαρίτη.
Η νεκρώσιμος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό ναό Αγίου Νικολάου Αχαρνών ενώ η ταφή έγινε στο Β΄ Κοιμητήριο Αθηνών.
Της εξόδιου ακολουθίας προηγήθηκαν καταθέσεις πλήθους στεφάνων εκ φυσικών ανθέων εκ μέρους συγγενών και φίλων που ακολούθησαν τη σορό μέχρι του τάφου ενώ η Αδελφότητα Χαλκιτών Αθήνας-Πειραιά εξέδωσε σχετικό ψήφισμα.
Την εξόδιο ακολουθία έψαλλε ομάδα ιερέων και ιεροψαλτών του ναού στον οποίο μέχρι του χρόνου που νόσησε ο μεταστάς έψαλε ως Λαμπαδάριος.
Της εξοδίου ακολουθίας προϊστατο ο Επίσκοπος Θαυμακού Ιάκωβος Μπιζαούρτης Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Πετράκη, ενώ συμμετείχαν ακόμη ο προϊστάμενος του ναού Αγίου Νικολάου Αχαρνών Αρχιμανδρίτης π. Αλέξιος, ο Αρχιμανδρίτης π. Ανανίας, ο Αρχιμανδρίτης π. Γεννάδιος μέλος του Αγίου Βασιλείου του «Σωτήρα» ο πρωτοπρεσβύτερος π. Κανέλλος εφημέριος του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Χαροκόπου, ο πρωτοπρεσβύτερος π. Δημήτριος και ο πρεσβύτερος π. Ευάγγελος που υπηρετούν και αυτοί στο Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Πατησίων.
Επικήδειο λόγο εκφώνησε ο Επίσκοπος Θαυμακού Ιάκωβος, ο οποίος εξήρε το ήθος του εκλιπόντος και τις χριστιανικές αρετές που κοσμούσαν τη ζωή του αποβιώσαντος αδελφού μας Κωνσταντίνου.
Μάλιστα ευχήθηκε όπως ο μεγαλοδύναμος τάξει την ψυχή του αγαπημένου μας Κωνσταντίνου, μετά των αγίων και των δικαίων.
Η ταφή του αγαπημένου μας αδελφού έγινε στο Β΄ Κοιμητήριο Αθηνών"
