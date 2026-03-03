Ταξίδι από τη Βηθλεέμ στην Αίγυπτο για Ναυπάκτιους- Συνοδεία προξενικής αρχής

Με αίσθημα ανακούφισης και βαθιάς ευγνωμοσύνης ολοκληρώνεται σταδιακά η περιπέτεια του γκρουπ των εκδρομέων από την Ναύπακτο που είχε εγκλωβιστεί στους Αγίους Τόπους, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στην περιοχή της Βηθλεέμ.

Μετά από συντονισμένες ενέργειες και άμεση κινητοποίηση των ελληνικών αρχών, το γκρουπ αναχώρησε οδικώς, περνώντας με ασφάλεια τα σύνορα υπό τη συνοδεία του Έλληνα Προξένου. Πλέον, όπως γράφει το nafpaktianews.gr, τα μέλη της αποστολής βρίσκονται στην Αίγυπτος, όπου και παραμένουν σε ασφαλές περιβάλλον, αναμένοντας τα επόμενα βήματα για τον επαναπατρισμό τους.

Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχή έκβαση της επιχείρησης διαδραμάτισε η άμεση συνεργασία με την Ελληνική Πρεσβεία, καθώς και η αποτελεσματική συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές του Ισραήλ, που συνέβαλαν στη διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς διέλευσης.

Η αγωνία των προηγούμενων ημερών δίνει πλέον τη θέση της στην ανακούφιση, καθώς η περιπέτεια φαίνεται να πλησιάζει στο τέλος της. Οι οικογένειες των εκδρομέων ενημερώνονται διαρκώς για τις εξελίξεις, ενώ οι ελληνικές αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση, έως ότου ολοκληρωθεί με ασφάλεια ο επαναπατρισμός όλων.