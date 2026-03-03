Θρήνος στο Ιράν για τις 165 μαθήτριες: Αποκαρδιωτικές φωτογραφίες από τους ομαδικούς τάφους

Αρνούνται την εμπλοκή τους Ισραήλ και ΗΠΑ
Μαζική τελετή για τις κηδείες των 165 μαθητριών και του προσωπικού που σκοτώθηκαν το Σάββατο (28/2) πραγματοποίησε το Ιράν.
Υπενθυμίζεται πως η τραγωδία συνέβη μετά από αμερικανοϊσραηλινή επίθεση σε σχολείο θηλέων στην πόλη Μινάμπ, με τον ισραηλινό στρατό να ισχυρίζεται πως δεν γνώριζε για καμία επίθεση σε αυτή την περιοχή.
Ωστόσο, όπως σημειώνει το Al Jazeera, καθ' όλη τη διάρκεια του γενοκτονικού πολέμου στη Γάζα, το Ισραήλ αρνήθηκε τις θανατηφόρες επιθέσεις εναντίον Παλαιστινίων αμάχων, μόνο και μόνο για να υποχωρήσει αργότερα όταν προέκυψαν αδιάσειστα στοιχεία, χαρακτηρίζοντας τέτοιες επιθέσεις ως «τυχαίες».
Η ιρανική κρατική τηλεόραση έδειξε την Τρίτη (3/3) χιλιάδες ανθρώπους να κατακλύζουν μια δημόσια πλατεία στη Μινάμπ. Άνδρες κυμάτιζαν τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας και γυναίκες θρηνούσαν. Μια γυναίκα που είπε ότι ήταν η μητέρα της «Ατένας» κρατούσε μια τυπωμένη εικόνα με πορτρέτα, την οποία ονόμασε «έγγραφο αμερικανικών εγκλημάτων». «Πέθαναν στον δρόμο του Θεού», πρόσθεσε. Το πλήθος ξέσπασε σε συνθήματα κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ και φώναξε: «Καμία παράδοση».
«Αθώοι δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ»
Η επίθεση έλαβε χώρα το Σάββατο (28/2), αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ανακοίνωσαν κοινές επιθέσεις στο Ιράν, σηματοδοτώντας το πιο θανατηφόρο περιστατικό στον πόλεμο εναντίον της Τεχεράνης μέχρι στιγμής, με στόχο αμάχους.
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κατηγόρησε τη Δευτέρα (2/3) τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για τη δολοφονία των μαθητριών. «Αυτοί είναι τάφοι που σκάβονται για περισσότερα από 160 αθώα νεαρά κορίτσια που σκοτώθηκαν στον βομβαρδισμό ενός δημοτικού σχολείου από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Τα σώματά τους έγιναν κομμάτια», έγραψε ο Αραγτσί στο X, δίπλα σε μια εικόνα με πρόσφατα σκαμμένους τάφους. «Έτσι φαίνεται στην πραγματικότητα η “διάσωση” που υποσχέθηκε ο κ. Τραμπ. Από τη Γάζα μέχρι το Μινάμπ, αθώοι δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ».
