Τζόκερ
Οι αριθμοί για τα 3,2 εκατ. ευρώ στο Τζόκερ- Το ποσό κέρδισε ένας υπερτυχερός

Στις πέντε σωστές προβλέψεις, 20 δελτία κέρδισαν από 100.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (3/3), η κλήρωση Τζόκερ που μοίραζε 3.218.000 ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ είναι οι εξής: 2, 3, 4, 27, 31 και Τζόκερ ο αριθμός 11.

Το ποσό κέρδισε ένας υπερτυχερός. Στις πέντε σωστές προβλέψεις, 20 δελτία κέρδισαν από 100.000 ευρώ.

Τζόκερ
