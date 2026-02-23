Youth Pass 2026: Τα 5 «μυστικά » που πρέπει να γνωρίζετε για τα ποσά, τους δικαιούχους και τις αιτήσεις

Φουσκωμένα τα «ψηφιακά τους πορτοφόλια» αναμένεται να δουν το επόμενο διάστημα χιλιάδες νέοι καθώς θα τους χορηγηθεί «κρατικό» επίδομα ύψους 150 ευρώ χωρίς περιουσιακά ή εισοδηματικά κριτήρια αλλά υπό κάποιες προϋποθέσεις.

Και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις το ποσό αυτό θα «διπλασιαστεί» στα 300 ευρώ. Πρόκειται για το Youth Pass το οποίο θα δοθεί φέτος σε όσους νέους είναι φυσικά πρόσωπα και φορολογικοί κάτοικοι της Ελλάδας και έχουν συμπληρώσει είτε τα 18 έτη της ηλικίας τους είτε τα 19 έτη από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Όσον αφορά τα ποσά των voucher που θα λάβουν οι δικαιούχοι, διευκρινίζεται πως 150 ευρώ σε μορφή ψηφιακής χρεωστικής κατά το έτος υποβολής της αίτησης για το Youth Pass θα χορηγηθούν σε όσους κατά τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου από την αίτησή τους ημερολογιακού έτους έχουν συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας. Και εάν οι εν λόγω πολίτες εξακολουθούν να πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την ενίσχυση, τότε θα πάρουν επιπλέον 150 ευρώ κατά το επόμενο έτος. Δηλαδή στο σύνολο θα τους χορηγηθούν 300 ευρώ.

Οι αιτούμενοι το Youth Pass, που κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου από την αίτησή τους ημερολογιακού έτους έχουν συμπληρώσει το 19 έτος της ηλικίας τους, θα πάρουν σε μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας 150 ευρώ κατά το έτος υποβολής της αίτησης.

Σε αυτό σημείο θα πρέπει να τονιστεί πως, εάν κάποιος δικαιούχος του μέτρου δεν υπέβαλε αίτηση για το voucher όταν ήταν 18 ετών, τότε αυτό θα μπορεί να το κάνει όταν συμπληρώσει τα 19 έτη της ηλικίας του και να λάβει την ενίσχυση μόνο για το δεύτερο έτος και όχι αναδρομικά.

Τα SOS που πρέπει να γνωρίζετε

Μάλιστα τα βασικά χαρακτηριστικά του Youth Pass είναι τα εξής

Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Η πλατφόρμα https://vouchers.gov.gr/youthpass για την υποβολή αιτήσεων των δυνητικά δικαιούχων του voucher προβλέπεται να ανοίξει, πριν από το Πάσχα και συγκεκριμένα την Τετάρτη, 1η Απριλίου 2026 και θα παραμείνει ανοιχτή έως την Παρασκευή, 15 Μαΐου του τρέχοντος έτους.

Βασική όμως προϋπόθεση για να χορηγηθεί η παραπάνω οικονομική ενίσχυση στον δικαιούχο είναι να έχει υποβάλει εμπρόθεσμα τη σχετική αίτηση στην παραπάνω πλατφόρμα με τους κωδικούς του taxisnet, δηλαδή από την Τετάρτη, 1η Απριλίου 2026 έως και την Παρασκευή, 15 Μαΐου του τρέχοντος έτους.

Και για να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία, θα πρέπει πρώτα ο δυνητικά δικαιούχος να έχει εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) προκειμένου να επιβεβαιώσει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου.

Μετά λοιπόν την είσοδο του στην εν λόγω πλατφόρμα, ο δικαιούχος θα πρέπει:

α. να καταχωρήσει στο σύστημα πεδία τα στοιχεία επικοινωνίας και συγκεκριμένα: τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου,

β. να επιλέξει την τράπεζα που επιθυμεί για την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας Youth Pass

γ. να αιτηθεί την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του σχετικού ποσού.

Και αφού επιβεβαιωθούν τα στοιχεία επικοινωνίας του, εν συνεχεία θα πρέπει να πατήσει το πλήκτρο «Υποβολή» στο κάτω μέρος της σελίδας της αίτησης. Διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο υποβάλλεται οριστικά η αίτηση.

Όποιος δικαιούχος του μέτρου δεν επιθυμεί να υποβάλει την αίτηση για το Youth Pass στην πλατφόρμα, τότε μπορεί να το κάνει και στο ΚΕΠ.

Η υποβολή

Η υποβολή της αίτησης για το voucher γίνεται άπαξ και δεν γίνεται επανυποβολή μετά και τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας του δικαιούχου.

Η χρήση

Σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, οι δικαιούχοι θα μπορούν να εξαργυρώσουν το Youth Pass μεταξύ άλλων σε:

υπηρεσίες γυμναστηρίου

σινεμά

αίθουσες χορού, σχολεία, στούντιο

κατασκηνώσεις αναψυχής και αθλητισμού

βιβλιοπωλεία

ταξιδιωτικά πρακτορεία

υπηρεσίες ταξί

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / καταλύματα

αεροπορικές εταιρείες, αερομεταφορές

ενοικίαση αυτοκινήτων

μεταφορές

σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών

υπηρεσίες λεωφορείων

θαλάσσιες μεταφορές / ακτοπλοϊκά

ενοικίαση θαλάσσιων σκαφών

λοιπές αερομεταφορές

αεροδρόμια / αεροσταθμούς

λοιπές μεταφορές

ενοικίαση σκαφών

ενοικίαση τροχόσπιτων κ.λπ.

ηλεκτρονικά βιβλία, ταινίες, μουσική

λοιπές ενοικιάσεις μηχανοκίνητων οχημάτων

θεατρικές επιχειρήσεις, πρακτορεία εισιτηρίων

ορχήστρες και μπάντες

εκθέσεις και τουριστικές ατραξιόν, μουσεία

λοιπές υπηρεσίες αναψυχής

Πότε θα γίνει η πληρωμή και πώς γίνεται η ενημέρωση

Η καταβολή του Youth Pass θα πραγματοποιηθεί μέσω της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και το ποσό θα αποσταλεί έως το τέλος Μαΐου στην τράπεζα του δικαιούχου.

Επίσης επισημαίνεται πως ο αιτών του voucher θα ενημερωθεί με αυτοματοποιημένο μήνυμα στη διεύθυνση του e-mail που έχει δηλώσει στην αίτηση για τη λήψη της οικονομικής διευκόλυνσης, είτε αυτό αφορά την επιτυχή πίστωση της ενίσχυσης που καταβλήθηκε, είτε σε περίπτωση απόρριψής της.

ΠΗΓΗ enikos.gr