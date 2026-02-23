Τα Αλευρομουτζουρώματα γέμισαν το Γαλαξίδι με χρώμα

Το έθιμο, που πραγματοποιείται την Καθαρά Δευτέρα, έχει τις ρίζες του στα μέσα του 19ου αιώνα
Χιλιάδες επισκέπτες από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό βρέθηκαν στο Γαλαξίδι για να παρακολουθήσουν τα Αλευρομουτζουρώματα.
Το έθιμο, που πραγματοποιείται την Καθαρά Δευτέρα, έχει τις ρίζες του στα μέσα του 19ου αιώνα. Σύμφωνα με την παράδοση, έτσι αποχαιρετούσαν οι ναυτικοί τον τόπο τους πριν φύγουν για τα ταξίδια τους.
Με αλεύρι, φούμο και φυσικές χρωστικές, έδιναν έναν συμβολικό – αλλά και γιορτινό – τόνο στον αποχωρισμό, κρατώντας ζωντανό το κέφι και την ελπίδα της επιστροφής.
Σήμερα, το έθιμο αποτελεί έναν από τους πιο εντυπωσιακούς αποκριάτικους θεσμούς της χώρας. Από νωρίς το μεσημέρι, μικροί και μεγάλοι συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι, εξοπλισμένοι με 3.000 σακούλες αλευριού έτοιμοι για «πόλεμο» γεμάτο χαμόγελα, μουσική και χορό.
Τα καταλύματα της περιοχής ήταν γεμάτα, ενώ εστιατόρια και καφέ λειτούργησαν σε έντονους ρυθμούς, προσφέροντας παραδοσιακά σαρακοστιανά εδέσματα.
Αίγιο: Πυροβολισμοί κατά ανηλίκων- Στον Ανακριτή αύριο ο δράστης
Πατρινό Καρναβάλι 2026: ΔΕΙΤΕ όλες τις στολές, τα άρματα και τα χαμόγελα σε πάνω από 1.500 φωτογραφίες
Δυτ. Ελλάδα: Τηλεφωνική απάτη με «βλάβη στο ρεύμα»- Πώς να προστατευτείτε
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr