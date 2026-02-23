Τα Αλευρομουτζουρώματα γέμισαν το Γαλαξίδι με χρώμα

Χιλιάδες επισκέπτες από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό βρέθηκαν στο Γαλαξίδι για να παρακολουθήσουν τα Αλευρομουτζουρώματα.

Το έθιμο, που πραγματοποιείται την Καθαρά Δευτέρα, έχει τις ρίζες του στα μέσα του 19ου αιώνα. Σύμφωνα με την παράδοση, έτσι αποχαιρετούσαν οι ναυτικοί τον τόπο τους πριν φύγουν για τα ταξίδια τους.

Με αλεύρι, φούμο και φυσικές χρωστικές, έδιναν έναν συμβολικό – αλλά και γιορτινό – τόνο στον αποχωρισμό, κρατώντας ζωντανό το κέφι και την ελπίδα της επιστροφής.

Σήμερα, το έθιμο αποτελεί έναν από τους πιο εντυπωσιακούς αποκριάτικους θεσμούς της χώρας. Από νωρίς το μεσημέρι, μικροί και μεγάλοι συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι, εξοπλισμένοι με 3.000 σακούλες αλευριού έτοιμοι για «πόλεμο» γεμάτο χαμόγελα, μουσική και χορό.

Τα καταλύματα της περιοχής ήταν γεμάτα, ενώ εστιατόρια και καφέ λειτούργησαν σε έντονους ρυθμούς, προσφέροντας παραδοσιακά σαρακοστιανά εδέσματα.