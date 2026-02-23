Πάτρα: Νεαροί γκρεμίζουν καρναβαλικό μπαστάκα στην Πλατεία Γεωργίου - ΒΙΝΤΕΟ

Προβληματισμό και έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καταγράφει ομάδα νεαρών να διασκεδάζουν στο πλαίσιο του Πατρινού Καρναβαλιού, προχωρώντας ωστόσο σε μια ακραία και καταδικαστέα πράξη.

Στο βίντεο, οι νεαροί εμφανίζονται αρχικά να ταρακουνούν για πλάκα έναν καρναβαλικό μπαστάκα, ο οποίος ήταν τοποθετημένος στο κάτω μέρος της Πλατείας Γεωργίου, στο κέντρο της πόλης και της καρναβαλικής διασκέδασης. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, τον ρίχνουν στο οδόστρωμα μπροστά σε δεκάδες άλλους παρευρισκόμενους, με αποτέλεσμα την καταστροφή του.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αρνητικά σχόλια και συζητήσεις, με πολλούς να κάνουν λόγο για έλλειψη σεβασμού απέναντι στον θεσμό και την προσπάθεια που καταβάλλεται κάθε χρόνο για τη διοργάνωση της μεγάλης γιορτής της πόλης.