Επιστροφή με μποτιλιάρισμα: Αυξημένη κίνηση στην Αθηνών-Κορίνθου από το κύμα των εκδρομέων

Στα διόδια της Μαλακάσας και πριν τον Άγιο Στέφανο παρατηρούνται καθυστερήσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας
Ξεκινήσε η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου της Κ. Δευτέρας στην Αθήνα από νωρίς το απόγευμα.
Στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κόρινθου υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα εισόδου στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων, της Κινέτας, αλλά και στα Μέγαρα έως το Μεγάλο Πεύκο.
Την ίδια ώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας αυξημένη είναι η κυκλοφορία από το Σχηματάρι έως και την έξοδο της Αττικής Οδού στον Κηφισό, ενώ ανά διαστήματα υπάρχει μποτιλιάρισμα σε Αυλώνα και Αφίδνες.
Σημειώνεται πως η Τροχαία έχει απαγορεύσει την κίνηση φορτηγών ωφελίμου φορτίου άνω των 3,5 τόνων στις Εθνικές Οδούς. Παράλληλα, περίπου 47.300 αυτοκίνητα είχαν κινηθεί εκτός Αττικής από την Αθηνών - Κορίνθου, ενώ πάνω από 41.000 κινήθηκαν στην Αθηνών - Λαμίας.
Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική Οδό. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση παρατηρούνται καθυστερήσεις 5' έως 10' από την Παιανία έως τη Μαραθώνος.
Επιστρέφουν στην πόλη και οι Θεσσαλονικείς
Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα γίνεται η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου στη Θεσσαλονίκη, με την κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων να εξελίσσεται ομαλά.
