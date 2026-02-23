Μαζική επιστροφή καρναβαλιστών στα ΚΤΕΛ Κηφισού μετά το Πατρινό Καρναβάλι

Αυξημένη είναι από νωρίς το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας η κίνηση στον σταθμό των ΚΤΕΛ Κηφισού, καθώς ολοκληρώνεται η μεγάλη έξοδος και ξεκινά η μαζική επιστροφή των εκδρομέων από το Πατρινό Καρναβάλι.

Καθοριστικό ρόλο στην αυξημένη επιβατική κίνηση παίζουν τα περισσότερα από 150 προγραμματισμένα δρομολόγια από την Πάτρα, που μεταφέρουν χιλιάδες νέους οι οποίοι συμμετείχαν στις κορυφαίες καρναβαλικές εκδηλώσεις. Σύμφωνα με το protothema.gr οι αποβάθρες του σταθμού θυμίζουν προέκταση της γιορτής, καθώς αρκετοί ταξιδιώτες επέλεξαν να επιστρέψουν φορώντας ακόμη τις αποκριάτικες στολές τους, διατηρώντας το κλίμα κεφιού και ζωντάνιας.

Την ίδια ώρα, αυξημένα είναι τα μέτρα της Τροχαίας περιμετρικά του σταθμού, με αστυνομικές δυνάμεις να ρυθμίζουν την κυκλοφορία και να μην επιτρέπουν την είσοδο ΙΧ οχημάτων στο εσωτερικό, προκειμένου να αποφευχθεί συμφόρηση και να διασφαλιστεί η ομαλή αναχώρηση των λεωφορείων.