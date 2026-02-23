Βρετανία: Συνελήφθη ο Πίτερ Μάντελσον στο πλαίσιο έρευνας για τα αρχεία Επστάιν

Ο πρώην πρεσβευτής της Βρετανίας στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον, συνελήφθη από αστυνομικούς στο σπίτι του, ανέφερε η εφημερίδα The Times.

Εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Βρετανίας δήλωσε πως «συνελήφθη σε μια διεύθυνση στο Κάμπτεν τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου και μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα του Λονδίνου για ανάκριση.»

Η σύλληψη του έγινε με βάση την ίδια κατηγορία με την οποία είχε συλληφθεί και ο πρώην πρίγκιπας Αντριου πριν από μια εβδομάδα.

Ο Μάντελσον είναι ένας από τους επιφανείς πολιτικούς των Εργατικών στην Βρετανία. Υπήρξε πρέσβης της χώρας στις ΗΠΑ, πρώην Υπουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας, πρώην Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε παράβαση.

Ο 72χρονος Μάντελσον απομακρύνθηκε από τη θέση του τον Σεπτέμβριο, όταν άρχισε να αποκαλύπτεται το εύρος της φιλικής σχέσης που διατηρούσε με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα σε βάρος του, αφού η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ της διαβίβασε τις επικοινωνίες που είχε ο πρώην πρεσβευτής με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή.

Στάρμερ για Μάντελσον: “Λυπάμαι που τον διόρισα”

Ο Κιρ Στάρμερ είχε δηλώσει στις αρχές Φεβρουαρίου ότι «λυπάται» για τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον στην θέση του πρεσβευτή στην Ουάσινγκτον, πόστο από το οποίο απομακρύνθηκε τον Σεπτέμβριο εξαιτίας των σχέσεών του με τον καταδικασμένο εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

«Είπε ψέματα επανειλημμένως στο επιτελείο μου όταν του τέθηκαν ερωτήσεις για την σχέση με τον Έπσταϊν πριν και κατά την διάρκεια της θητείας του ως πρεσβευτή. Λυπάμαι που τον διόρισα», δήλωσε ο βρετανός πρωθυπουργός ενώπιον της Βουλής των Κοινοτήτων και πρόσθεσε ότι έχει την πρόθεση να δώσει στην δημοσιότητα όλα τα στοιχεία που έχουν σχέση με τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον, καθώς και με την ανάκλησή του, εκτός όσων έχουν σχέση με την εθνική ασφάλεια.







