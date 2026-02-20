Έπσταϊν: Οι εκτελεστές της διαθήκης προτείνουν στα θύματα έως 35 εκατ. δολάρια

Οι εκτελεστές της διαθήκης του Τζέφρι Έπσταϊν πρότειναν μια φιλική διευθέτηση έως και 35 εκατομμυρίων δολαρίων για να κλείσει μια συλλογική προσφυγή σε βάρος τους από θύματα του Αμερικανού εγκληματία, σύμφωνα με ένα σχέδιο συμφωνίας που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή.

Όπως γράφει η Telegraph, ο συμβιβασμός αφορά θύματα που δήλωσαν ότι «υπέστησαν σεξουαλική επίθεση ή κακοποίηση ή διακινήθηκαν από τον Τζέφρι Έπσταϊν μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 1995 και της 10ης Αυγούστου 2019», ημερομηνία θανάτου του διαβόητου χρηματοδότη στη φυλακή, όπως αναφέρεται στο έγγραφο.

Η δικηγορική εταιρεία Boies Schiller Flexner, η οποία εκπροσωπεί θύματα του Έπσταϊν, ανακοίνωσε τον συμβιβασμό με σύντομο υπόμνημα που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μανχάταν. Η συμφωνία, εφόσον εγκριθεί από δικαστή, θα βάλει τέλος σε αγωγή του 2024 κατά του πρώην προσωπικού δικηγόρου του Έπσταϊν, Ντάρεν Ίνταϊκ, και του πρώην λογιστή του, Ρίτσαρντ Καν, οι οποίοι είναι συνδιαχειριστές της περιουσίας του.

Το σχέδιο συμφωνίας, το οποίο δεν περιλαμβάνει κάποια αναγνώριση ενοχής εκ μέρους των Ντάρεν Ίνταϊκ και Ρίτσαρντ Καν, αντιστοίχως πρώην προσωπικού δικηγόρου και πρώην λογιστή του Τζέφρι Έπσταϊν, θα πρέπει να εγκριθεί από ομοσπονδιακό δικαστή στη Νέα Υόρκη. “Ούτε ο Ίνταϊκ ούτε ο Καν προέβησαν σε οποιαδήποτε παραδοχή ή αποδοχή ανάρμοστης συμπεριφοράς στο πλαίσιο του συμβιβασμού που δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη“, δήλωσε ο δικηγόρος τους, Ντάνιελ Χ. Γουάινερ, σε γραπτή δήλωση μέσω email.

Oι όροι της συμφωνίας

Οι δύο άνδρες επελέγησαν ως συνεκτελεστές της διαθήκης του Έπσταϊν, ο οποίος την είχε επικαιροποιήσει δύο ημέρες πριν από το θάνατό του στη φυλακή, στις 10 Αυγούστου 2019, ο οποίος αποδίδεται σε αυτοκτονία.

Σύμφωνα με τους όρους της προτεινόμενης συμφωνίας, την οποία είδε το Γαλλικό Πρακτορείο, οι κληρονόμοι θα καταβάλουν 25 εκατομμύρια δολάρια, σε περίπτωση που στη διαδικασία αυτή περιληφθούν λιγότερα από 40 θύματα.

Το ποσό θα αυξηθεί στα 35 εκατομμύρια δολάρια, αν περισσότερα από 40 άτομα ανταποκριθούν στα απαιτούμενα κριτήρια.

Η περιουσία του Έπσταϊν είχε προηγουμένως συστήσει ταμείο αποζημιώσεων που κατέβαλε 121 εκατ. δολάρια σε θύματα, ενώ επιπλέον 49 εκατ. δολάρια δόθηκαν μέσω άλλων συμβιβασμών.

Ο νέος συμβιβασμός έρχεται μετά τη δημοσιοποίηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ εκατομμυρίων εγγράφων, φωτογραφιών και βίντεο που σχετίζονται με την έρευνα για τον Έπσταϊν.

Αυτοί που θα επωφεληθούν από την προσφορά, θα πρέπει να δεχθούν επίσης να παραιτηθούν από κάθε άλλη διαδικασία και δεν θα πρέπει να έχουν ήδη συνάψει κάποια συμφωνία με τους κληρονόμους του Έπσταϊν ή με το Ταμείο για την αποζημίωση των θυμάτων του Έπσταϊν.

Ο Ντάρεν Ίνταϊκ και ο Ρίτσαρντ Καν είχαν κατηγορηθεί, σε συλλογική προσφυγή που είχε κατατεθεί το 2024, για «διευκόλυνση, συμμετοχή και απόκρυψη της παράνομης συμπεριφοράς του Έπσταϊν» για προσωπικό οικονομικό κέρδος τους, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

«Κανένας από τους δύο συνεκτελεστές της διαθήκης δεν αναγνώρισε ούτε παραδέχθηκε κάποιο σφάλμα», υπενθύμισε ο Νταν Γουέινερ, ένας από τους δικηγόρους τους, σε ανακοίνωση την οποία επικαλείται το δίκτυο ABC News.

«Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη: καμιά γυναίκα δεν κατηγόρησε ποτέ κάποιον απ’ αυτούς ότι διέπραξε σεξουαλική επίθεση ούτε ότι ήταν μάρτυρας σεξουαλικής επίθεσης, ούτε υποστήριξε ποτέ ότι τους γνωστοποίησε οποιαδήποτε κατηγορία για κατάχρηση εκ μέρους του Έπσταϊν».

Η ίδια δικηγορική εταιρεία είχε προηγουμένως συμβάλει στην επίτευξη συμβιβασμών ύψους 365 εκατ. δολαρίων με τις JPMorgan Chase και Deutsche Bank, κατηγορώντας τες ότι αγνόησαν ενδείξεις σχετικά με τον Έπσταϊν, ο οποίος υπήρξε στο παρελθόν επικερδής πελάτης τους.

Μετά το θάνατό του, η κληρονομιά του Έπσταϊν υπολογίσθηκε σε περίπου 600 εκατομμύρια δολάρια, πριν μειωθεί μετά τη διευθέτηση άλλων διώξεων.