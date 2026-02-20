Έκτακτη χρηματοδότηση για τις ζημιές ζήτησαν δήμαρχοι της Ηλείας

Την εικόνα των ζημιών και των μεγάλων προβλημάτων που πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστούν στις πληγείσες περιοχές της Ηλείας συνολικά, παρουσίασαν στον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας –αρμόδιο για θέματα φυσικών καταστροφών– Κώστα Κατσαφάδο, ο Βουλευτής Ηλείας κ. Ανδρέας Νικολακόπουλος καθώς και οι Δήμαρχοι Ήλιδας κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, Αρχαίας Ολυμπίας κ. Άρης Παναγιωτόπουλος και Ανδραβίδας – Κυλλήνης κ. Γιάννης Λέντζας.

Οι δήμαρχοι ενημέρωσαν αναλυτικά τον υφυπουργό για τις ζημιές που προκάλεσαν τα διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας, καθώς και για το πλήγμα που έχουν υποστεί οι υποδομές του Δήμου Ήλιδας και ιδιαιτέρως της Δημοτικής Ενότητας Πηνείας. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην πληθώρα των καθιζήσεων και κατολισθήσεων που καθιστούν αδύνατη την πρόσβαση σε οικισμούς, καλλιέργειες και κτηνοτροφικές μονάδες, εγκυμονώντας παράλληλα σοβαρούς κινδύνους για τους κατοίκους.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Χριστοδουλόπουλος υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη για αποτελεσματική στήριξη από την Πολιτεία και ενίσχυση του Δήμου Ήλιδας. Σημειώνεται ότι έχει ήδη κατατεθεί γραπτό αίτημα έκτακτης χρηματοδότησης, προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα οι απαραίτητες παρεμβάσεις αποκατάστασης.

Από την πλευρά του, ο κ. Κατσαφάδος, αφού κατέγραψε τα προβλήματα, τόνισε ότι οι ανάγκες των Δήμων της Ηλείας θα συμπεριληφθούν στην επόμενη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, στο πλαίσιο της οποίας αναμένεται να ληφθούν οι αποφάσεις για τις αποζημιώσεις εντός του Μαρτίου.