Ηλεία: «Πνίγηκαν» καλλιέργειες και οικισμοί στον δήμο Πηνειού

#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Η εικόνα σε Βαρθολομιό, Καλύβια, Λευκοχώρι, Καβάσιλα και Καρδιακαύτι είναι αποκαρδιωτική. Χιλιάδες στρέμματα βρίσκονται κάτω από το νερό, ενώ κάτοικοι μιλούν για πρωτόγνωρες καταστάσεις.

Σε οριακή κατάσταση βρίσκεται ο κάμπος της Ηλείας μετά την υπερχείλιση του Ποταμού Πηνειού, με τα νερά να απειλούν ευθέως περιοχές του Δήμου Πηνειού και να έχουν ήδη προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε θερμοκηπιακές και υπαίθριες καλλιέργειες και να έχουν εγκλωβίσει ενοίκους σε κατοικίες, στο Βαρθολομιό.
Από χθες μηχανήματα της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πηνειού, επιχειρούν σε διάφορα σημεία, προσπαθώντας να απομακρύνουν φερτά υλικά και να διευκολύνουν την απορροή.

Ωστόσο, ο όγκος του νερού που εκτονώνεται από το Φράγμα Πηνειού παραμένει μεγάλος, με αποτέλεσμα το ποτάμι να «φρακάρει» σε αρκετά σημεία και τα νερά να λιμνάζουν.

Η εικόνα σε Βαρθολομιό, Καλύβια, Λευκοχώρι, Καβάσιλα και Καρδιακαύτι είναι αποκαρδιωτική. Χιλιάδες στρέμματα βρίσκονται κάτω από το νερό, ενώ κάτοικοι μιλούν για πρωτόγνωρες καταστάσεις.

πηγη patrisnews

#tags Κακοκαιρία Πλημμύρες Ηλεία Πάτρα-Δυτική Ελλάδα
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u039a\u03b1\u03ba\u03bf\u03ba\u03b1\u03b9\u03c1\u03af\u03b1","\u03a0\u03bb\u03b7\u03bc\u03bc\u03cd\u03c1\u03b5\u03c2","\u0397\u03bb\u03b5\u03af\u03b1","\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1"]
821360
