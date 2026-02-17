Ηλεία: «Πνίγηκαν» καλλιέργειες και οικισμοί στον δήμο Πηνειού

Σε οριακή κατάσταση βρίσκεται ο κάμπος της Ηλείας μετά την υπερχείλιση του Ποταμού Πηνειού, με τα νερά να απειλούν ευθέως περιοχές του Δήμου Πηνειού και να έχουν ήδη προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε θερμοκηπιακές και υπαίθριες καλλιέργειες και να έχουν εγκλωβίσει ενοίκους σε κατοικίες, στο Βαρθολομιό.

Από χθες μηχανήματα της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πηνειού, επιχειρούν σε διάφορα σημεία, προσπαθώντας να απομακρύνουν φερτά υλικά και να διευκολύνουν την απορροή.