Μεθυσμένος επιβάτης προκάλεσε χάος σε αεροπλάνο σε πτήση από Γεωργία για Θεσσαλονίκη

Ο 57χρονος άρχισε να προκαλεί και δημιούργησε μια σειρά από προβλήματα μέχρι να ακινητοποιηθεί
Επεισοδιακή πτήση από την πόλη Κουτάισι της Γεωργίας για Θεσσαλονίκη, όταν μεθυσμένος επιβάτης άρχισε να προκαλεί αναστάτωση μέσα στο αεροπλάνο.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, κάποια στιγμή άρχισε να βρίζει και στη συνέχεια να πετάει μπουκάλια με νερό.
Όλα συνέβησαν το βράδυ της Δευτέρας (16-02-2026) όταν το αεροπλάνο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της πόλης Κουτάισι και άρχισε να κατευθύνεται προς τη Θεσσαλονίκη. Η πτήση ξεκίνησε χωρίς προβλήματα, όμως κάποια στιγμή, ο 57χρονος μεθυσμένος επιβάτης άρχισε να προκαλεί προβλήματα.
Συγκεκριμένα, έβριζε και είχε επιθετική συμπεριφορά προς τους συνεπιβάτες του αλλά και προς το πλήρωμα, ενώ τους παρενόχλησε και σωματικά. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 57χρονος δεν έμεινε εκεί, αφού πέταξε προς τους άλλους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος μπουκάλια με νερό.
Η συμπεριφορά του προκάλεσε την άμεση αντίδραση του πληρώματος που κατάφερε να τον ακινητοποιήσει μέχρι το αεροπλάνο να προσγειωθεί, λίγο μετά τις 21:00, στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.
Οι αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης πέρασαν χειροπέδες στον 57χρονο και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.
