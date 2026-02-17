Καταρρακτώδης βροχή στην Πάτρα -Φερτά υλικά στο Καστρίτσι ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ

Νωρίτερα λόγω καιρού φερτά υλικά κατέληξαν στον δρόμο για το Άνω Καστρίτσι και για το συμβάν ενημερώθηκε η πυροσβεστική.

Βροχερός για μια ακόμα ημέρα είναι ο καιρός στην Πάτρα, όπου λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι εκδηλώθηκε καταρρακτώδης βροχή.

Νέα επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός στη χώρα μας με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πιθανόν χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα

β. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές έως και τις απογευματινές ώρες

γ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

δ. στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα

ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν:

α. στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ηπείρου, δυτικής Στερεάς και δυτικής Πελοποννήσου) μέχρι το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το απόγευμα - βράδυ βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ

β. στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το βράδυ δυτικοί 9 μποφόρ.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την Κρήτη (κυρίως τα δυτικά και νότια τμήματα), τις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά), τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα είναι τοπικά ισχυρές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά που κατά τόπους στα ορεινά Ηπείρου και Μακεδονίας θα είναι πρόσκαιρα πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας δυτικοί νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το απόγευμα - βράδυ βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ. Στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το βράδυ δυτικοί 8 με 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια και τα δυτικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς, στα δυτικά τους 13 με 15, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 18 βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 08 με 10 βαθμούς Κελσίου και τις βραδινές ώρες θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές και κυρίως στα θαλάσσια - παράκτια τμήματα μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, πρόσκαιρα πυκνές στα ορεινά της Μακεδονίας.

Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται στη δυτική και κεντρική Μακεδονία τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Από τις βραδινές ώρες θα στραφούν σε βορειοδυτικούς τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα και στη δυτική Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές έως και τις απογευματινές ώρες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, πρόσκαιρα πυκνές στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 6 με 8 και από το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς τοπικά 9 με 10 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 βαθμούς Κελσίου και στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη νότια Πελοπόννησο τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα από τις προμεσημβρινές έως και τις απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα νότια τοπικά 7 με 8 και από το βράδυ 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 7 με 8 και από το βράδυ δυτικοί τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7, στα νότια από το απόγευμα έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια και ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παράκτια τμήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και από τις βραδινές ώρες βορειοδυτικοί 6 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18-02-2026

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια και λίγα χιόνια στα βόρεια ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Βελτίωση αναμένεται από νωρίς το απόγευμα.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην αρχή της ημέρας στα δυτικά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες ασθενείς βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 7 και στο Ιόνιο, το Αιγαίο και την κεντρική Μακεδονία τοπικά 8 και στα νότια 9 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 11 με 13 βαθμούς, στα δυτικά τους 13 με 14 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19-02-2026

Αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, γρήγορα όμως στα δυτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και κυρίως από το μεσημέρι στα βορειοδυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές που τη νύχτα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, γρήγορα όμως θα στραφούν σε νότιους 4 με 6 και από αργά το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-02-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ. Γρήγορα στα δυτικά θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21-02-2026

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης καθώς και στα ορεινά των νησιών του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και μόνο τις πρωινές ώρες στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο θα είναι νότιοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.