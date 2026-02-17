Διάβρωση ακτής Ρίο- Άγ. Βασίλειος- Δείτε σε ποιο σημείο βρίσκονται τα έργα- ΦΩΤΟ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας στην Αχαΐα, στο παραλιακό μέτωπο Ρίου- Αγίου Βασιλείου, με τις παρεμβάσεις να επικεντρώνονται στη θωράκιση του οδοστρώματος και την ενίσχυση της ακτογραμμής απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα.

Την ίδια ώρα, διαφορετική είναι η εικόνα στα Βραχνέικα, όπου οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις έχουν «παγώσει» λόγω δικαστικών εμπλοκών, προκαλώντας καθυστερήσεις και αβεβαιότητα για τη συνέχεια.

Όπως επισημαίνει στο thebest.gr ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος, το έργο στο Ρίο- Άγιο Βασίλειο προχωρά εντός χρονοδιαγράμματος και αποτελεί πρότυπο για αντίστοιχες παρεμβάσεις σε παράκτιες περιοχές της Περιφέρειας: «Όσον αφορά το παραλιακό μέτωπο Ρίου- Αγ. Βασίλειου, οι εργασίες προχωράνε μέσα στο χρονοδιάγραμμα, ήδη υπάρχουν πάνω από 2.000 τσιμεντοκολώνες σε βάθος 10 μέτρων που έχουν τοποθετηθεί με σκοπό την στερέωση του δρόμου, και την προστασία της ακτής. Στις αρχές Μαρτίου θα ξεκινήσουν και τα λιμενικά έργα. Το έργο αυτό και η μελέτη του είναι πρότυπο για οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση σε περιοχές παραλιακές της περιφερειακής μας ενότητας» επισημαίνει.

Επίσης, έφτασε η πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά των ογκόλιθων, για να γίνουν τα υποθαλάσσια έργα σε ακτίνα περίπου 60 μέτρων από την παραλία για την εκτέλεση της μελέτης της προστασίας της ακτής από την διάβρωση