Διάβρωση ακτής Ρίο- Άγ. Βασίλειος- Δείτε σε ποιο σημείο βρίσκονται τα έργα- ΦΩΤΟ

Διαφορετική είναι η εικόνα στα Βραχνέικα, όπου οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις έχουν «παγώσει» λόγω δικαστικών εμπλοκών
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας στην Αχαΐα, στο παραλιακό μέτωπο Ρίου- Αγίου Βασιλείου, με τις παρεμβάσεις να επικεντρώνονται στη θωράκιση του οδοστρώματος και την ενίσχυση της ακτογραμμής απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα.
Την ίδια ώρα, διαφορετική είναι η εικόνα στα Βραχνέικα, όπου οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις έχουν «παγώσει» λόγω δικαστικών εμπλοκών, προκαλώντας καθυστερήσεις και αβεβαιότητα για τη συνέχεια.
Όπως επισημαίνει στο thebest.gr ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος, το έργο στο Ρίο- Άγιο Βασίλειο προχωρά εντός χρονοδιαγράμματος και αποτελεί πρότυπο για αντίστοιχες παρεμβάσεις σε παράκτιες περιοχές της Περιφέρειας: «Όσον αφορά το παραλιακό μέτωπο Ρίου- Αγ. Βασίλειου, οι εργασίες προχωράνε μέσα στο χρονοδιάγραμμα, ήδη υπάρχουν πάνω από 2.000 τσιμεντοκολώνες σε βάθος 10 μέτρων που έχουν τοποθετηθεί με σκοπό την στερέωση του δρόμου, και την προστασία της ακτής. Στις αρχές Μαρτίου θα ξεκινήσουν και τα λιμενικά έργα. Το έργο αυτό και η μελέτη του είναι πρότυπο για οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση σε περιοχές παραλιακές της περιφερειακής μας ενότητας» επισημαίνει.
Επίσης, έφτασε η πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά των ογκόλιθων, για να γίνουν τα υποθαλάσσια έργα σε ακτίνα περίπου 60 μέτρων από την παραλία για την εκτέλεση της μελέτης της προστασίας της ακτής από την διάβρωση
«Φρένο» στα έργα στα Βραχνέικα
Στον αντίποδα, στην περιοχή των Βραχνεΐκων, η μάχη κατά της διάβρωσης έχει συναντήσει σοβαρά εμπόδια. Η προσφυγή κατοίκων στο Συμβούλιο της Επικρατείας έχει αναστείλει τις διαδικασίες, με αποτέλεσμα να μετατίθεται χρονικά η υλοποίηση των παρεμβάσεων.
«Στην περιοχή των Βραχνεικων δυστυχώς πήραμε μια μεγάλη απογοήτευση με την προσφυγή κάποιων κατοίκων στο ΣΤΕ, που φρέναραν τις παρεμβάσεις μας, αυτή η κατάσταση μας έχει πάει πίσω και έχει δημιουργήσει και σημαντικές καθυστερήσεις και στην χρηματοδότηση οποιουδήποτε ανάλογου έργου. Η προστασία από την διάβρωση -το τονίζω- είναι ένα πολυσύνθετο και πολυδάπανο έργο που απαραίτητη είναι και η συναίνεση των τοπικών κοινωνιών αλλά και η γενναία χρηματοδότηση από την κεντρική κυβέρνηση», εξηγεί.
Πάτρα: 1 ώρα και 10 λεπτά από Ταραμπούρα έως Συχαινά- «Αναστενάζουν» τα λεωφορεία από τα έργα
Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει τη Δυτική Ελλάδα- Πλημμύρες, καθιζήσεις και θαλάσσια εισβολή- Μάχη με τα νερά στην Ακτή Δυμαίων- Σχέδια για αντλιοστάσιο και «θύρες Βενετίας»
Άραξος: Την 1η Μαΐου ξεκινά η καλοκαιρινή σεζόν- Θα πάμε Παρίσι;
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr