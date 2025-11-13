Back to Top
Αντιδιαβρωτικά έργα στην ακτή Ρίου - Αγ. Βασιλείου * «Μεγάλωσε» η στεριά (ΦΩΤΟ)

Η στεριά «μεγάλωσε» κατά μερικά μέτρα

Σταθόπουλος Τάσσος
Σε εξέλιξη οι εργασίες για την προστασία της ακτογραμμής

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται εδώ και δύο μήνες σχεδόν, οι αντιδιαβρωτικές εργασίες της παραλίας στο Ρίο Πατρών με τα συνεργεία να επιχειρούν αυτή τη στιγμή στην περιοχή βόρεια του «Tam Toom» και προς τον Άγιο Βασίλειο.

Θυμίζουμε πως είχαν προηγηθεί εργασίσες στην νοτια παραλία του Ρίου, μπροστά στα μαγαζιά και έως το «Porto Rio», αλλά και στην παραλία Αραχωβίιτίκων, πλησίον της Μαρίνας.

Είναι ένα σύνθετο έργο, ιδιαίτερης σημασίας, που στοχεύει στην προστασία της ακτογραμμής από τα έντονα φαινόμενα διάβρωσης που προκαλούνται από τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα, τον κυματισμό και άλλα φυσικά φαινόμενα.

Εντύπωση προκαλεί πως στο συγκεκριμένο σημείο, εκεί όπου ήταν η οικία του αείμνηστου πρ. προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωστή Στεφανόπουλου, οι εργασίες είχαν ως αποτέλεσμα να «μεγαλώσει» η ακτή, να εμβαθύνει δηλαδή προς τη θάλασσα κατά μέρικά, λίγα πάντως, μέτρα!

