Πάτρα: Στον Ανακριτή σήμερα τρεις άνδρες για απόπειρα ληστείας διανομέα

Πάτρα: Στον Ανακριτή σήμερα τρεις άνδρες...

Οι δράστες επιτέθηκαν με κλωτσιές και απείλησαν τον εργαζόμενο

Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα τρεις άνδρες που εμπλέκονται σε απόπειρα ληστείας διανομέα φαγητού στην Πάτρα.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης, όταν οι κατηγορούμενοι εντόπισαν τον εργαζόμενο με μοτοσικλέτα και, ασκώντας σωματική βία με κλωτσιές στο κεφάλι και το σώμα, επιχείρησαν να του αφαιρέσουν τα προϊόντα.

Η ληστεία δεν ολοκληρώθηκε, καθώς έγιναν αντιληπτοί από περιοίκους και τράπηκαν σε φυγή.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών εντόπισαν και συνέλαβαν άμεσα δύο από τους δράστες, ενώ σε άλλο σημείο ταυτοποιήθηκε τρίτος συγκατηγορούμενος. Κατά την έρευνα κατασχέθηκε ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι που βρέθηκε στον τόπο του περιστατικού.

Οι τρεις άνδρες κατηγορούνται για κακουργηματικού χαρακτήρα απόπειρα ληστείας από κοινού, με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών να διενεργεί την προανάκριση.

