Παχυσαρκία: Ξεκινούν τα SMS για τα δωρεάν φάρμακα- Ποιοι θα τα λάβουν- Η διαδικασία

Θέμα χρόνου είναι πλέον η έναρξη της δωρεάν χορήγησης φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας, στο πλαίσιο του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων "Προλαμβάνω".

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, είναι ζήτημα ωρών η δημοσίευση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία αποστολής των πρώτων SMS στους δικαιούχους.

Όσοι έχουν ήδη πραγματοποιήσει εξετάσεις για καρδιαγγειακά νοσήματα και έχουν Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) πάνω από 37, θα ενημερώνονται μέσω SMS.

Το μήνυμα θα περιλαμβάνει ηλεκτρονικό παραπεμπτικό για δωρεάν επίσκεψη σε ενδοκρινολόγο ή, αν δεν υπάρχει διαθέσιμος, σε παθολόγο ή γενικό ιατρό της περιοχής τους. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι δικαιούχοι θα μπορούν να κάνουν μια σειρά από εξετάσεις και να έχουν πρόσβαση στα νέα, υψηλού κόστους φάρμακα κατά της παχυσαρκίας.

Ποιοι θα πάρουν δωρεάν τα φάρμακα για την παχυσαρκία

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα ξεκινά με τον προληπτικό καρδιαγγειακό έλεγχο. Για να λάβει κάποιος το SMS που τον καλεί σε επίσκεψη σε γιατρό, πρέπει είτε να είναι ήδη εγγεγραμμένος στο πρόγραμμα καρδιαγγειακού κινδύνου "Προλαμβάνω", είτε να ολοκληρώσει την εγγραφή του έως τις 31 Δεκεμβρίου. Αν δεν υπάρχει εγγραφή, ακόμη και αν πληροί άλλα κριτήρια, όπως υψηλό ΔΜΣ, δεν θα μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα.

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν και τα ειδικά κριτήρια που ορίζει η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Συγκεκριμένα, τα SMS θα αποστέλλονται σε άτομα ηλικίας 30 έως 70 ετών που είτε έχουν ΔΜΣ πάνω από 40, είτε ΔΜΣ πάνω από 37 και τουλάχιστον μία από τις εξής παθήσεις: σύνδρομο υπνικής άπνοιας, χρόνια νεφρική νόσο, σακχαρώδη διαβήτη, στεφανιαία νόσο, υπέρταση, κινητικά προβλήματα ή περιφερική αρτηριακή νόσο.

Οι τελικά δικαιούχοι θα μπορούν να επισκεφτούν χωρίς κόστος έναν παθολόγο, ενδοκρινολόγο ή γενικό γιατρό σε δημόσια δομή και, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια, θα τους χορηγούνται τα φάρμακα για την παχυσαρκία.

Τονίζεται πως η παχυσαρκία έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα δημόσιας υγείας της σύγχρονης εποχής και συχνά χαρακτηρίζεται ως η "νόσος της εποχής μας". Η αύξηση των ποσοστών παχυσαρκίας παγκοσμίως προκαλεί ανησυχία, καθώς συνδέεται με χρόνια νοσήματα και αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας.

Στην Ελλάδα, η παχυσαρκία παραμένει σοβαρό πρόβλημα. Το 2022, το 16,4% των ενηλίκων και το 11,6% των παιδιών και εφήβων ήταν παχύσαρκοι. Η χώρα μας κατατάσσεται 43η παγκοσμίως με ποσοστό 30%. Οι ειδικοί προβλέπουν ότι έως το 2035 τα ποσοστά αυτά θα ξεπεράσουν το 40%, με ετήσια αύξηση περίπου 2%, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές πρόληψης και θεραπείας.