Σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος της Ένωσης Αξιωματικών

"Πραγματοποιήθηκε την 4/12/2025, στο κτίριο Μελίνα Μερκούρη στην Δυτική Αχαΐα εθελοντική αιμοδοσία, στο πλαίσιο των δράσεων για ενίσχυση της νεοσύστατης Τράπεζας Αίματος της Ένωσης μας και την προώθηση της κοινωνικής προσφοράς.

Η αιμοδοσία διεξήχθη με τη συμμετοχή αστυνομικών καθώς και πολιτών, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν, στο κάλεσμα για ενίσχυση του πολύτιμου αγαθού της ζωής.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Τμήματος Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Πατρών "Ο Άγιος Ανδρέας" για τη συνεργασία καθώς επίσης και για τη συμμετοχή τους τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας και την Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ιδιαιτέρως τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας κ. Γρηγόρη Αλεξόπουλο για την παραχώρηση της αίθουσας για την διενέργεια της αιμοδοσίας" αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Αστυνομικών Υπάλλήλων Αχαϊας.