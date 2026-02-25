Σούπερ μάρκετ: Η λίστα με τις ανατιμήσεις στα σαρακοστιανά

Αντιμέτωποι με σημαντικές ανατιμήσεις στα παραδοσιακά σαρακοστιανά προϊόντα βρίσκονται οι καταναλωτές.

Για το θέμα αυτό μίλησε ο πρόεδρος Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας στο MEGA. «Έχουν τσιμπήσει κυρίως οι τιμές στα νωπά τα οποία είναι λιγοστά φέτος λόγω των κλιματικών συνθηκών της κακοκαιρίας. Το 15% +με 20% των φρέσκων θαλασσινών υπήρχαν είτε σε ιχθυαγορές είτε στα ψαράδικα. Αυτό το οποίο είδαμε ήταν ότι αυξήσεις μεγάλες συναντήσαμε ιδίως σε γαρίδες, καραβίδες, όστρακα- όπως κυδώνια, στο χταπόδι το φρέσκο το Ελλάδος υπήρξαν και αυξήσεις που ξεπέρσαν και το 30%.Όπως και επίσης και τα κατεψυγμένα » σημείωσε.

Σούπερ μάρκετ: Πώς αυξήθηκαν οι οι τιμές στα σαρακοστιανά



Σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται φέτος στις τιμές βασικών σαρακοστιανών προϊόντων σε σχέση με το 2025. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι ανατιμήσεις υπερβαίνουν το 30%.

Αναλυτικά:

Στα ντολμαδάκια 280gr: Το 2026 πωλούνται σε προσφορά στην τιμή του 2,24 ευρώ από 1,92 ευρώ που κόστιζαν πέρυσαν. Δηλαδή καταγράφηκε μια αύξηση της τάξεως του 16,67%.

Σαρδέλες σε φυτικό λάδι 100gr: Φέτος κοστίζουν σε προσφορά 2,64 ευρώ από 1,99 ευρώ που ήταν πέρυσι η τιμή τους. Δηλαδή η τιμή τους αυξήθηκε κατά 32,66%.

Γίγαντες γιαχνί 280gr: Το 2026 οι καταναλωτές τους αγοράζουν σε προσφορά στο 1,81 ευρώ από 1,58 ευρώ που ήταν η τιμή πώλησης τους πέρυσι. Δηλαδή σημειώθηκε μια αύξηση της τάξεως του 14,56%.

Σαρδέλες σε λάδι ελιάς 100gr: Η τιμή πώλησης τους, φέτος σε προσφορά είναι στο 2,78 ευρώ από 1,99 ευρώ που πωλούνταν το περασμένο έτος. Δηλαδή, οι τιμές τους αυξήθηκαν κατά 39,70%

Σαρδέλες πικάντικες 100gr: Σε προσφορά αυτές πωλούνταθι το 2026 στην τιμή των 2,64 ευρώ από 1,99 ευρώ που κόστιζαν πέρυσι. Δηλαδή η τιμή τους αυξήθηκε κατά 32,66%.

Αγγουράκι ψιλό εισαγωγής 350gr: Η τιμή πώλησης τους σε προσφορά είναι στο 3,27 ευρώ από 2,90 ευρώ που ήταν το 2025. Η τιμή τους κατέγραψε μια αύξηση της τάξεως του 12,76%.

Τα καλαμαράκια σε άλμη 370gr (Στραγγισμένο Βάρος 222gr): Σε προσφορά αυτά πωλούνται φέτος στα 5,40 ευρώ από 5,40 ευρώ που πωλούνταν πέρυσι. Δηλαδή η τιμή τους αυξήθηκε 1,12%

Μπακαλιάρος: Πόσο αναμένεται να αυξηθεί η τιμή του την 25η Μαρτίου

Επίσης προανήγγειλε πως θα υπάρξει σημαντική αύξηση στην τιμή του μπακαλιάρου. «Τώρα περιμένουμε τον μπακαλιάρο της 25ης Μαρτίου, ο οποίος θα είναι αυξημένος από 28 % έως και 32% φέτος σε σχέση με πέρυσι» .